DPD Ireland plant 100 weitere E-Transporter

DPD hat angekündigt, weitere zwei Millionen Euro in die Dekarbonisierung seiner irischen Flotte investieren, um bis Ende nächsten Jahres 100 zusätzliche Elektrofahrzeuge zu beschaffen. 30 neue E-Transporter hat DPD Ireland bereits in diesem Jahr in Betrieb genommen.

Die Summe von zwei Millionen Euro soll aber nicht nur in rein elektrische Zustellfahrzeuge fließen. Wie Nachhaltigkeitsmanager James Atkinson in der Mitteilung präzisiert, versteht DPD Ireland unter den Dekarbonisierungs-Maßnahmen auch weitere Erdgas-Fahrzeuge.

Für den Betrieb der 100 E-Fahrzeuge, die in den kommenden 18 Monaten angeschafft werden sollen, will das Unternehmen zehn Depots mit Ladeinfrastruktur ausstatten und so 250 Kurz- und Mittelstrecken-Routen elektrifizieren. Bis 2023 soll der Betrieb aller Depots im Land (nicht nur jene mit Ladeinfrastruktur) komplett auf erneuerbare Energien umgestellt werden.

Welche Fahrzeuge angeschafft werden sollen, gibt DPD Ireland in der Mitteilung nicht an. Ein veröffentlichtes Pressefoto zeigt einen Mercedes eSprinter im DPD-Design. in Großbritannien setzt DPD unter anderem den Nissan e-NV200 und den MAN eTGE ein.

Bis 2025 will DPD in Irland insgesamt 250 E-Fahrzeuge zum Einsatz bringen. Die Investition in 100 neue E-Transporter für Irland ist Teil des von DPD im Oktober 2020 angekündigten Plans, bis zum Jahr 2025 in 225 der größten europäischen Städte emissionsfreie und emissionsarme Lieferfahrzeuge einzusetzen.

Im Mai 2019 hatte der irische DPD-Ableger bereits eine Anfangs-Investition von 3,2 Millionen Euro in die Flotten-Elektrifizierung angekündigt – etwa für ein Elektro-Depot in Dublin. Mit den weiteren zwei Millionen Euro steigt die Summe somit auf 5,2 Millionen Euro.

Quelle: Info per E-Mail