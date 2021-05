Audi e-tron und e-tron Sportback als Edition S line black

Audi bringt den e-tron und e-tron Sportback in der Edition S line black heraus. Die Sondermodelle der beiden rein elektrischen SUV sind nun in Deutschland und auf weiteren europäischen Märkten in den Vorverkauf gestartet.

Kennzeichen der Editionsexemplare sind unter anderem ein betont sportlicher Exterieur-Look mit schwarzem Singleframe und schwarzen Außenspiegelkappen und ein Innenraum mit orangefarbenen Akzenten. Die schwarzen 21-Zoll-Räder mit orangenen Bremssätteln steuert Audi Sport zu. Der Fond ist dunkel verglast, als Lackierungen stehen die Metallicfarben „Chronosgrau, Gletscherweiß und Mythosschwarz“ zur Wahl. An den technischen Leistungsdaten ändert sich nichts.

Die S-line-black-Ausstattung ist für den Audi e-tron und den e-tron Sportback in beiden Motorisierungsstufen erhältlich. Der Audi e-tron S line black edition 50 quattro, dessen zwei E-Maschinen 230 kW leisten, steht in Deutschland mit 79.350 Euro in der Preisliste. Der Audi e-tron S line black edition 55 quattro mit 300 kW kostet ab 91.750 Euro. Die beiden entsprechenden Sportback-Varianten liegen jeweils 2.250 Euro darüber. Bei allen Editionsmodellen erhalten die Käufe in Deutschland die Innovationsprämie in Höhe von 7.500 Euro netto.

Den Anfang 2019 eingeführten e-tron bezeichnet Audi in seiner Mitteilung als Erfolgsmodell. 2020 sei der e-tron zusammen mit dem e-tron Sportback das weltweit meistverkaufte Elektromodell eines deutschen Premiumherstellers gewesen – „gegenüber dem Vorjahr wuchs die Nachfrage um fast 80 Prozent. In Norwegen war der Audi e-tron sogar das meistverkaufte Automobil im Markt, über alle Antriebsarten hinweg“, teilen die Ingolstädter mit. Und: Im April 2021 sei in Brüssel der 100.000. e-tron vom Band gelaufen.

Zum Modelljahr 2022 wird die e-tron-Baureihe unterdessen aktualisiert. Für alle Varianten und Modelle ist dann laut Audi der zweite Onboard-Lader erhältlich, der die AC-Ladeleistung auf 22 kW verdoppelt. Für das Exterieur wird es zudem das Optikpaket schwarz plus mit schwarzen Ringen und e-tron-Badges geben, im Innenraum steht künftig durchgängig das Bezugsmaterial Dinamica zur Wahl. Und als neuer Service von Audi connect kommt auf Wunsch der Streamingdienst Apple Music ins Auto.

audi-mediacenter.com