Stadtwerke-Verbund Ladenetz.de wächst um 15 Partner

Das von der Smartlab Innovationsgesellschaft betriebene Netzwerk Ladenetz.de ist im laufenden Jahr um weitere 15 Stadtwerke-Partner angewachsen. Dadurch hat sich die Anzahl der angeschlossenen Ladepunkte auf über 10.000 erhöht. Hinzu kommen europaweit rund 80.000 Ladepunkte über Roaming-Kooperationen.

Die in Aachen ansässige Smartlab Innovationsgesellschaft betreibt bekanntlich den Verbund Ladenetz.de, über den vor allem Stadtwerke ihre öffentlichen Ladepunkte anbieten, sowie das Netzwerk Ladenetz.de Business-Partner, bei dem Unternehmen ihre eigenen Mitarbeiter- oder Kunden-Ladepunkte als öffentliche Ladepunkte zu bestimmten Uhrzeiten auf ihren Parkplätzen anbieten.

Die aktuelle Mitteilung bezieht sich auf den Stadtwerke-Verbund, der sich unter anderem dank „umfangreichen Förderprogrammen und dem ehrgeizig vorangetriebenen Ausbau der Ladeinfrastruktur der öffentlichen Hand“ weiter vergrößert. Neu dabei sind die folgenden 15 Stadtwerke: die Gemeindewerke Nümbrecht GmbH, die Stadtwerke Heidenheim AG – Unternehmensgruppe, die Stadtwerke Peine GmbH, die Energiegenossenschaft für Wittmund eG, das Elektrizitätswerk Wanfried von Scharfenberg KG, die Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH, die Stadtwerke Overath Energie GmbH, die Stadtwerke – Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal, die Gemeindewerke Steißlingen, die Stadtwerke Bingen, die Köthen Energie GmbH, die Stadtwerke Herrenberg, die Energie Waldeck Frankenberg GmbH, die Stadtwerke Penzberg und die Cramer Mühle KG.

„Wir sind froh, dass sich neben dem starken Wachstum bei den ladenetz.de Business-Partnern auch das Stadtwerke-Netzwerk stetig erweitert und das flächendeckende Ladenetz für alle E-Mobilisten gewährleistet wird“, sagt Smartlab-Vertriebsleiter Thomas Schümmer.

Mit den stetig dazukommenden Partnern wächst auch die verfügbare Ladeinfrastruktur. Insgesamt kommt das Netz nun auf mehr als 10.000 eigene Ladepunkte der Partner sowie 80.000 via Roaming zugängliche Ladepunkte, die für Kunden der Stadtwerke über ein- und dieselben Karte zugänglich sind. Erst kürzlich hatte Smartlab ein Roaming-Abkommen mit Ionity geschlossen. Europaweit kann damit seit Ende April auch über Ladenetz.de an den aktuell rund 340 Ionity-Schnellladeparks geladen werden.

Quelle: Infos via E-Mail