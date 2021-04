Ladenetz.de bindet Ionity-Ladeparks ein

Smartlab hat ein Roaming-Abkommen mit Ionity geschlossen. Europaweit stehen den Kunden von ladenetz.de damit ab sofort 340 Ionity-Schnellladeparks mit über 1.600 Ladepunkten zur Verfügung.

„Wir freuen uns, dass wir durch das Roaming mit Ionity viele Lücken in Deutschland und Europa schließen können“, sagt Mark Steffen Walcher, CEO von Smartlab und der e-clearing.net GmbH. „Damit sind wir unserem Ziel der lückenlosen Mobilität in Deutschland wieder einen entscheidenden Schritt näher gekommen.“

Die Konditionen für die Ionity-Ladevorgänge über ladenetz.de nennt Smartlab in der Mitteilung nicht. Aus gutem Grund: Die Konditionen für ihren jeweiligen Ladedienst legen die über ladenetz.de zusammengeschlossenen Stadtwerke selbst fest – meist in Form von AC- und DC-Preisen für die eigenen Ladesäulen und für Ladepunkte, die per Roaming angebunden sind.

Gesellschafter der Smartlab GmbH sind Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, erdgas schwaben, Stadtwerke Düsseldorf, Stadtwerke Osnabrück, STAWAG und Thüga. Die Tarife können dabei stark variieren. Während die STAWAG zum Beispiel nach Kilowattstunden abrechnet (0,49 €/kWh AC, 0,59 €/kWh DC, STAWAG-Stromkunden zahlen 0,10 €/kWh weniger), setzen die Stadtwerke Düsseldorf noch auf Pauschaltarife. Im Tarif „Düsselstrom mobil flex“ kostet ein AC-Ladevorgang 3,50 Euro (6,00 Euro im Roaming), ein DC-Ladevorgang kostet 8,50 Euro pauschal bzw. 11 Euro im Roaming. Letztgenanntes wäre dann auch der Ionity-Tarif, sofern die Stadtwerke Düsseldorf nicht einen gesonderten Tarif dafür einführen. Diese zwei Beispiele zeigen, dass die Kosten für die Nutzung von Ionity-Ladepunkten über ladenetz.de stark voneinander abweichen können.

Bei Ionity selbst kostet die Kilowattstunde 0,79 Euro. Seit der Preiserhöhung Anfang 2020 haben zahlreiche Anbieter ihre Tarife so angepasst, dass die die Konditionen für das Laden bei Ionity an ihre Kunden weitergeben. EnBW hatte damals die Ionity-Ladepunkte aus seinem „HyperNetz“ entfernt. Inzwischen sind sie dort wieder verfügbar, jedoch zum Ionity-Preis von 0,79 €/kWh. Bei den Ladediensten der an Ionity beteiligten Autobauern gibt es oft günstigere kWh-Preise, jedoch in Verbindung mit monatlichen Gebühren.

Neben den Roamingpartnern von Smartlab steuern laut der Mitteilung auch ladenetz.de und ladenetz.de Business-Partner mehrere hundert Schnelladepunkte für die Nutzer bei, betrieben durch die Stadtwerke bzw. die Business-Partner selbst.

