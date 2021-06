Foxconn und PTT planen offene E-Auto-Plattform

Das thailändische Energieunternehmen PTT hat eine Absichtserklärung mit dem Auftragsfertiger Foxconn zur Zusammenarbeit beim Aufbau einer offenen Plattform für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und deren Schlüsselkomponenten unterzeichnet.

Die Plattform, die Hardware und Softwaredienste umfasst, soll allen Autoherstellern in Thailand zur Verfügung gestellt werden, die ihre Produktion und ihren Verkauf von Elektrofahrzeugen in Thailand und anderswo in der ASEAN-Region beschleunigen möchten. PTT und Foxconn (bzw. der Mutterkonzern Hon Hai) unterstützen damit nach eigenen Angaben den Kurs der thailändischen Regierung, die Elektroautos stark fördern will. Ab 20235 sollen nur noch E-Autos neu zugelassen werden.

Technische Details zu der Plattform gehen aus den Mitteilungen der beiden Unternehmen nicht hervor. Foxconn hat selbst große Pläne und will bis spätestens 2027 in jedem zehnten E-Auto weltweit mit Bauteilen oder Dienstleistungen vertreten sein. Dafür hat der Auftragsfertiger im Oktober 2020 eine eigene E-Auto-Plattform namens MIH vorgestellt. Diese soll gemäß der damaligen Ankündigung „Android-System der EV-Industrie“ werden.

Die für Thailand angekündigte offene Plattform soll allen Automobilherstellern in Thailand zugänglich gemacht werden. Die Autobauer sollen dann „auf die gesamte Wertschöpfungskette der Dienstleistungen“ des noch zu grünenden Joint Ventures zurückgreifen können, wie Hon Hai und PTT mitteilen.

In Thailand betreiben unter anderem Honda, Toyota, BMW, Ford und General Motors eigene Werke. Das Unternehmen Thonburi Automotive baut in Lizenz Limousinen von Mercedes und Hyundai vor Ort. Teilweise handelt es sich dabei um eine Semi-Knocked-Down- oder Completely-Knocked-Down-Fertigung. Ob diese Konzerne ein Interesse daran haben, eine solche Plattform gemeinsam mit ihren Konkurrenten zu nutzen oder doch auf Eigenentwicklungen setzen, ist nicht bekannt.

foxconn.com, pttplc.com