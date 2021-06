Tesla streicht Model S Plaid+

Elon Musk hat der geplanten Variante Plaid+ des Model S den Stecker gezogen. Diese sei überflüssig, weil das Model S Plaid (also ohne + im Namen) einfach „zu gut“ sei, schrieb Musk auf Twitter.

Bei dem Plaid+ handelt es sich um die Top-Version des überarbeiteten Model S, das Tesla im Januar vorgestellt hatte – neben dem „normalen“ Plaid und der Long-Range-Variante, die in Deutschland „Maximale Reichweite“ heißt. Während sich „Maximale Reichweite“ und Plaid eine Batterie (vermutlich auf Basis überarbeiteter 18650-Zellen) teilen, hätte das Plaid+ Berichten zufolge eine Batterie auf Basis des neuen Zelltyps 4680 erhalten sollen.

Plaid+ is canceled. No need, as Plaid is just so good. — Elon Musk (@elonmusk) June 6, 2021

Während die Version „Maximale Reichweite“ auf einen Allradantrieb mit zwei Motoren setzt, sind bei den beiden Plaid-Modellen drei Motoren (zwei davon an der Hinterachse) vorgesehen. Während beim Plaid die Leistung mit 750 kW und die Beschleunigung auf 100 km/h mit 2,1 Sekunden angegeben ist, waren es beim Plaid+ 810 kW und „weniger als 2,1 Sekunden“. Der große Unterschied lag in der Reichweiten-Angabe: Mit der 18650er-Batterie kommt das Model S Plaid auf von Tesla geschätzte 628 Kilometer, während das Plaid+ mit bis zu 837 Kilometern angegeben wurde.

Während das Model S Plaid mehr als ausreichende Fahrleistungen bietet und dem Plaid+ bis auf die Normreichweite auch recht nahe kommt, gibt es in der Branche dennoch Zweifel, ob das Fahrzeug „zu gut“ ist, um das Plaid+ in kleineren Stückzahlen dennoch auf den Markt zu bringen. Es gibt Spekulationen, wonach das Aus an den 4680-Zellen liegen könnte. Diese sind Spekulationen zufolge auf absehbare Zeit nicht in den nötigen Stückzahlen verfügbar, um sie auch in einem Model S zu verbauen. Die 4680-Zellen sollen im Model Y aus der im Bau befindlichen Giga Texas, dem E-Lkw Semi und wohl auch dem Roadster 2 verwendet werden.

– ANZEIGE –

Im deutschen Konfigurator ist das Model S Plaid+ Stand Montagmorgen 9 Uhr noch aufgelistet, die Schaltfläche ist aber ausgegraut – diese Variante kann also nicht mehr angewählt oder gar bestellt werden.

Die Auslieferungen des Model S Plaid sollen am 10. Juni beginnen, eine Woche später als ursprünglich angekündigt. Das geht aus Einladungen zu dem Event hervor, die wohl am Wochenende verschickt wurden.

handelsblatt.com, electrek.co (Plaid+), teslarati.com (Auslieferungen)