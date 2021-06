Ford setzt Auslieferungen des Mustang Mach-E in Großbritannien aus

Ford hat die Auslieferungen seines Elektro-SUV Mustang Mach-E in Großbritannien vorübergehend ausgesetzt. Der Autobauer hat nach eigenen Angaben ein „nominelles Sicherheitsrisiko“ an dem e-Call-System entdeckt.

Das Problem: Im Falle eines Unfalles kann es vorkommen, dass das Fahrzeug über den e-Call-Notruf falsche Standortinformationen übermittelt – und so womöglich die Rettungskräfte nicht zur Unfallstelle schickt. Wie aus Dokumenten hervorgeht, die Ford an seine Händler übermittelt hat, dürfen Neufahrzeuge während den Ermittlungen „nicht an Kunden abgegeben werden“.

Aus diesem Grund sieht Ford die Sache auch „„weitgehend als Compliance-Problem“, wie ein Sprecher gegenüber unserer internationalen Ausgabe electrive.com angab. Die noch nicht ausgelieferten Fahrzeuge sollen eine neue Software erhalten. Für die bereits ausgelieferten Exemplare hofft Ford nun, dass ein für Ende dieses Monats geplantes OTA-Update eine Lösung beinhaltet.

Das Problem betrifft auch die Exemplare, die Ford in Norwegen ausgeliefert hat, wie der Sprecher bestätigte. Wie berichtet ist der Mustang Mach-E mit 1.384 Neuzulassungen im Mai zum erfolgreichsten Modell Norwegens über alle Antriebsarten hinweg geworden. Laut dem Sprecher hätten die Kunden in Norwegen aber „rechtsverbindliche Dokumente“ unterschrieben, „dass sie sich von Risikogebieten fern halten“. Das Risikogebiet ist in diesem Fall wohl die EU, da dort eCall für Autos, die nach 2018 hergestellt wurden, vorgeschrieben ist.

Ob auch Fahrzeuge in und für Deutschland betroffen sind, ist derzeit noch nicht klar. Sobald Ford auf eine entsprechende Anfrage von electrive.net antwortet, werden wir die Information an dieser Stelle nachreichen.

Es ist nicht das erste Software-Problem mit dem Mustang Mach-E. Im April wurde bekannt, dass unter bestimmten Umständen das Auto trotz voller Antriebsbatterie nicht starten kann.

electrive.com