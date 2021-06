Tesla hat in den letzten Tagen in den USA drei Rückrufaktionen bekannt gegeben. Zwei davon betreffen insgesamt bis zu 7.696 Exemplare des Model 3 und des Model Y, weil die Sicherheitsgurte möglicherweise nicht richtig befestigt wurden. Zudem ruft Tesla in den USA 5.974 Fahrzeuge dieser Typen wegen möglicherweise lockerer Bremssattel-Schrauben zurück.

