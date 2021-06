500 E-Tretroller im Rhein versenkt

Mehr als 500 E-Tretroller haben Taucher in Köln auf dem Grund des Rheins ausgemacht, wie der WDR berichtet. Laut GPS-Daten liegen sie im Bereich der Hohenzollernbrücke in der Kölner Innenstadt.

Randalierer hätten sie dort in den Rhein geworfen. Der Kölner Bau-Taucher Markus Hambüchen und sein Team stört nicht nur der Schrott: „Wir stellen fest, dass einige dieser Roller eine klebrige Masse absondern. Offenbar werden bei den Fahrzeugen im Rhein die Akku-Ummantelungen undicht und dann treten Chemikalien aus den Akkus aus.“

Die Verleiher haben jetzt jedoch angekündigt, dass sie alle E-Tretroller in den kommenden Wochen bergen wollen. Dafür haben sich die E-Tretroller-Anbieter zusammengeschlossen. U.a. hat der Verleiher Bird zudem beschlossen, in Köln entlang des Rheins und auf den Rheinbrücken, Zonen für ein Parkverbot zu erstellen. Somit soll verhindert werden, dass die E-Tretroller überhaupt erst in der Nähe des Rheins abgestellt werden.

