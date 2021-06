Schindler-Beschäftigte fahren bald elektrisch

Aufzüge und Fahrtreppen von Schindler funktionieren seit jeher mit Strom – nun zieht Schindler Deutschland bei seiner Mobilität auf der Straße nach: Das Unternehmen hat angekündigt, in den kommenden Jahren die gesamte Dienstwagenflotte auf Elektrofahrzeuge umzustellen.

„Ab sofort wird der Fuhrpark von Schindler Deutschland konsequent auf Elektroautos umgestellt“, teilt das Unternehmen in einer Mitteilung mit. Der Aufzughersteller plant, seinen CO2-Ausstoß bis Ende 2022 um 25 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 zu reduzieren.

Zwei Drittel der Emissionen würden derzeit noch durch die Fahrzeugflotte verursacht. Dienstwagen mit Verbrennungsmotoren sollen dann ausscheiden, sobald sie nach Ablauf der Leasingverträge ersetzt werden müssen. Der Fuhrpark Schindlers umfasst mehr als 3.000 Fahrzeuge. Bis 2024 sollen nahezu alle elektrisch betrieben sein.

Den Mitarbeitern will Schindler auf Unternehmenskosten Ladestationen für die E-Autos zu Hause zur Verfügung stellen. 75 Prozent der Fahrer verfügten über einen privaten Parkplatz, dort sei dies möglich. Ladestellen entstehen laut Unternehmen zudem an größeren Standorten von Schindler Deutschland, die teilweise den Strom mithilfe von Photovoltaikanlagen erzeugen. Zudem sind zusätzliche Alternativen wie Mobilitätsbudgets, die für Carsharing, Leihräder oder den öffentlichen Nah- und Fernverkehr eingesetzt werden können, sowie ein Dienstrad-Programm derzeit in der Prüfung.

