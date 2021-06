Aral kreiert eigene Vorstandsposition fÃ¼r die E-MobilitÃ¤t

Aral schafft einen neuen Posten, um dem Thema E-Mobilität Vorstandsrang zu verschaffen. Alexander Junge wurde mit sofortiger Wirkung in den Vorstand der Aral AG berufen, wo er den Geschäftsbereich Elektromobilität verantwortet. Junge leitet bereits seit 2019 das eMobility-Geschäft des BP-Unternehmens.

Als eMobility-Geschäftsführer ist Jung seit Monaten mit dem Aufbau von HPC-Infrastruktur unter der Marke Aral Pulse verantwortlich. Bis Ende 2021 sollen wie berichtet 500 Ladepunkte mit bis zu 350 kW an über 120 Aral-Stationen am Netz sein. Darüber hinaus ist eine Kooperation mit VW geplant, um den Ausbau von ultraschnellen Ladestationen an Aral-Tankstellen in Deutschland und BP-Tankstellen in anderen europäischen Ländern zu beschleunigen.

Alexander Junge wird drittes Vorstandsmitglied neben dem Vorsitzenden Patrick Wendeler, der das Tankstellengeschäft vertritt, und Christiane Giesen, die für den Kraft- und Brennstoff-Großhandel sowie das Flüssiggasgeschäft zuständig ist. Junge wird das Vorstandsmandat zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben übernehmen. „Dass wir für die E-Mobilität nun eine eigene Vorstandsposition schaffen, unterstreicht die wichtige Bedeutung für unser Geschäft“, äußert Patrick Wendeler, Vorsitzender des Vorstands der Aral AG.

aral.de