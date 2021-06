Gewichtige Personalwechsel in Führungsetage von Bosch

Bosch vollzieht zum Jahreswechsel den langfristig vorbereiteten Generationswechsel an der Führungsspitze: Aufsichtsratschef Franz Fehrenbach geht in den Ruhestand, sein Nachfolger wird Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer. Und Dr. Volkmar Denner übergibt den Vorsitz der Bosch-Geschäftsführung an Dr. Stefan Hartung.

Die Personalien bedeuten einen Umbruch nach einer Ära der konstanten Führung. Franz Fehrenbach (71) war seit 2012 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Robert Bosch GmbH sowie persönlich haftender Gesellschafter und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Robert Bosch Industrietreuhand KG. Er lässt seine Ämter zum 31. Dezember 2021 nach fast 47 Jahren Betriebszugehörigkeit ruhen. In seine Fußstapfen tritt Prof. Dr. Stefan Asenkerschbaumer (65), seit 2013 stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung und seit 2010 Finanzchef des Konzerns.

Auch die Geschäftsführung wird neu besetzt: Dr. Volkmar Denner (64) wird nach 36 Berufsjahren bei Bosch – davon rund 10 Jahre als Vorsitzender – aus der Geschäftsführung ausscheiden. Sein Wunsch sei es, sich wieder auf die Forschung zu konzentrieren, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Denner werde Scientific Advisor von Bosch im Zukunftsfeld Quantentechnologie. Sein Nachfolger als Vorsitzender der Geschäftsführung wird Dr.-Ing. Stefan Hartung (55), der seit 2013 der Bosch-Geschäftsführung angehört und seit 2019 als Vorsitzender von Mobility Solutions den größten Unternehmensbereich verantwortet. Zuvor leitete der promovierte Maschinenbau-Ingenieur bereits unter anderem die Unternehmensbereiche Energy and Building Technology und Industrial Technology.

– ANZEIGE –









Ob Hartung mit dem Weltkonzern einen schärferen E-Mobilitätskurs fahren wird, dürfte sich schnell zeigen. Denner hatte Anfang 2018 bekanntlich mit der Absage an eine eigene Batteriezellenfertigung auf die Bremse getreten. Immerhin heißt es zu Hartung nun in der offiziellen Bosch-Mitteilung, er habe in seiner vorigen Position „die Neuausrichtung im Bereich Mobility Solutions konsequent vorangetrieben und Perspektiven für die Mobilität der Zukunft entwickelt“. Es kommt also definitiv ein Mobilitäts-Mann im Technologiekonzern an die Spitze.

Im Windschatten dieser Personalien vollziehen sich weitere Wechsel, teils zur Nachbesetzung der frei werdenden Positionen. So wird Dr. Christian Fischer Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung. Den Vorsitz des Unternehmensbereichs Mobility Solutions übernimmt Dr. Markus Heyn und neuer Finanzchef wird Dr. Markus Forschner – er komplettiert die neu besetzte Bosch-Geschäftsführung, die auf sieben Personen weiter verkleinert wurde.

Aus E-Mobilitätssicht interessant ist unter diesem Trio natürlich vor allem der neue Chef für den Bereich Mobility Solutions. Dr. Markus Heyn (56) ist in dem Unternehmensbereich seit 2015 als Geschäftsführer weltweit zuständig für Verkauf und Marketing. Heyn verantwortet aktuell zudem noch die Geschäftsbereiche Automotive Aftermarket und Connected Mobility Solutions sowie die Tochtergesellschaften ETAS GmbH und Bosch Engineering GmbH inklusive der bereichsübergreifenden Organisation Commercial Vehicles & Off-Road.

bosch-presse.de