Gridserve veröffentlicht Ausbaupläne für Electric Highway

Nachdem Gridserve das Ladestationen-Netz entlang britischer Autobahnen und Fernverkehrsstraßen namens Electric Highway kürzlich komplett von Ökostromanbieter Ecotricity übernommen hatte, hat das Unternehmen nun seine Ausbaupläne vorgestellt – mit 50 HPC-Hubs.

Geplant sind für das nach der Übernahme Gridserve Electric Highway genannte Netzwerk mehr als 50 „Electric Hubs“ mit jeweils sechs bis zwölf Hochleistungsladepunkten mit einer Leistung von jeweils bis zu 350 kW. Als Blaupause für die neuen „Electric Hubs“ soll die Raststätte nahe der Stadt Rugby dienen – dort wurden im April 12 CCS-HPC neben zwölf Tesla Superchargern eingeweiht. Noch in diesem Jahr sollen die Raststätten Reading Ost und West, Thurrock, Exeter und Cornwall Services ein „Electric Hub“ erhalten.

Zudem sollen an Raststätten fast 300 weitere Schnelllader errichtet werden, womit Gridserve 85 Prozent der britischen Autobahnraststätten abdecken will. Hinzu kommen die 100 geplanten HPC-Schnellladeparks namens Electric Forecourt.

Abgesehen von den Plänen für neue Ladestationen hat Gridserve bisher bereits an über 50 Standorten des „alten“ Netzes neue Säulen mit mehr als 60 kW Leistung installiert. Das gesamte Netz von fast 300 alten Ecotricity-Ladern an mehr als 150 Standorten an Autobahnen und Ikea-Filialen soll bis September erneuert werden.

„Das übergeordnete Ziel ist ein britisches Netzwerk, auf das sich die Menschen verlassen können, ohne Angst vor Reichweite oder Ladevorgang, wo immer sie in Großbritannien leben und welche Art von Elektrofahrzeug sie auch immer fahren“, schreibt das Unternehmen.

Um die Investitionen von mehr als 100 Millionen Pfund (116 Millionen Euro) stemmen zu können, hat Gridserve neben dem Bestands-Investor Hitachi mit The Rise Fund einen weiteren Investor an Bord geholt. The Rise Fund verwaltet ein Vermögen von mehr als 5,5 Milliarden US-Dollar, die genaue Investition in Gridserve wird aber nicht genannt.

gridserve.com