BMVI fördert Brennstoffzellen-Pkw in Flotten

Das Bundesverkehrsministerium startet im Rahmen seiner Förderung der Anschaffung von Brennstoffzellen-Pkw in Flotten einen weiteren Aufruf, für den bis zu 15 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Dabei geht es dem Ministerium nicht um einzelne Fahrzeuge, sondern möglichst große Flotten.

Das wird in den beiden wichtigsten Bedingungen deutlich: Zum einen müssen mindestens zehn Fahrzeuge pro Antrag beschafft werden. Zum anderen erhält der Antrag mit der höchsten Zahl beantragter Fahrzeuge „oberste Priorität“, wie die bundeseigene NOW GmbH in einer Mitteilung schreibt.

Mit dem Förderaufruf im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP 2) will das BMVI „die Marktaktivierung für Produkte, die die technische Marktreife erzielt haben, am Markt jedoch noch nicht wettbewerbsfähig sind“ als Vorstufe des Markthochlaufs unterstützen.

Bei der genauen Förderhöhe je Antrag bzw. Fahrzeug kommt es darauf an, ob die Zuwendung als EU-Beihilfe anzusehen ist. Falls das zutrifft, sind Förderquoten von bis zu 40 Prozent der Mehrinvestitionskosten zulässig. Für kleine bzw. mittlere Unternehmen kann ein zusätzlicher Bonus von 20 Prozentpunkten respektive 10 Prozentpunkten bei der Förderquote gewährt werden, sofern das Vorhaben anderenfalls nicht durchgeführt werden kann. Bei Zuwendungen, die nicht als EU-Beihilfe anzusehen sind, sind grundsätzlich Förderquoten von bis zu 50 Prozent der Investitionsmehrkosten möglich.

Weitere Vorgaben: Die Zweckbindung gilt für zwei Jahre nach Zulassung – so lange müssen die beschafften Fahrzeuge mindestens in den Flotten gehalten werden. Zudem müssen die „Investitionsgüter“ innerhalb von 24 Monaten beschafft werden. Stellt eine Leasinggesellschaft einen Förderantrag, „so ist die zu erwartende reduzierte Leasingrate aufgrund der erhaltenen Förderung darzustellen“.

Derzeit werden nur zwei Brennstoffzellen-Pkw in Serie angeboten: Der Toyota Mirai, der in zweiter Generation ab 63.900 Euro erhältlich ist. Zudem gibt es noch das SUV Hyundai Nexo, das die Koreaner ab 77.290 Euro anbieten. Beides sind Brutto-Preise.

Anträge können bis zum 16. August 2021 eingereicht werden. Eine Lieferzusage für die Anzahl beantragter Fahrzeuge seitens des Herstellers ist vorzulegen.

now-gmbh.de, ptj.de