Eberspächer übernimmt BZ-Zulieferer ViCTORi

Der Automobilzulieferer Eberspächer ist durch die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens ViCTORi in den Markt der Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Technologie eingestiegen und wird künftig Luftversorgungs-Komponenten für Brennstoffzellen-Systeme anbieten.

Das zum 2. Juli von Eberspächer komplett übernommene Unternehmen ViCTORi, das am Markt als VAIREX air systems auftritt, entwickelt und produziert Luftverdichter zur Kathodengasversorgung der Brennstoffzelle sowie die dazugehörigen Komponenten.

Die Technologie der Amerikaner ist für Brennstoffzellen in stationären und mobilen Anwendungen im Einsatz. Zu letzteren gehören Gabelstapler, Flurförderfahrzeuge sowie Range Extender in kleinen Lieferfahrzeugen. Künftig können diese laut dem neuen Eigentümer ebenso in Lkw oder Bussen mit Brennstoffzellen verwendet werden.

„Wir investieren ganz bewusst in einen Zukunftsmarkt und wollen mit der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie zielgerichtet wachsen“, sagt der Geschäftsführende Gesellschafter Martin Peters über das Investment. Der Luftverdichter sei „eine Schlüsselkomponente für die Leistungsfähigkeit von Brennstoffzellen und trägt maßgeblich zur Effizienz, zum optimalen Aufbau und der Haltbarkeit des Gesamtsystems bei“.

ViCTORi hat seinen Sitz in Boulder, Colorado, und war auf den US-amerikanischen und asiatischen Märkten aktiv. Von der Übernahme erhofft sich das Unternehmen, seine weltweite Präsenz auszubauen und „mit der Wachstumsgeschwindigkeit der Brennstoffzellen-Industrie Schritt zu halten“.

„Zusammen können wir unsere Entwicklungs- und Produktionskapazitäten erweitern“, sagt Ski Milburn, CEO von VAIREX air systems. „Die geplanten Neuprodukte können schneller eingeführt werden, als dies für uns allein möglich gewesen wäre.“ Milburn bleibt laut Eberspächer mit dem bisherigen Managementteam in der operativen Führung. Dennoch wird der deutsche Zulieferer mit Massimo Venturi den neuen President von VAIREX stellen.

