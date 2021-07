In Freiburg und Umgebung ist die Anzahl an Brennstoffzellen-Fahrzeugen angeblich so „stark“ gestiegen, dass die dortige Wasserstoff-Tankstelle voll ausgelastet ist. Für die Nachproduktion von Wasserstoff sei es daher unvermeidlich, dass die Tankstelle gelegentlich für mehrere Tage geschlossen werden müsse. Das geht aus einem Aushang an der Tankstelle hervor.

