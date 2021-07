Tesla darf Model Y SR in China bauen

Tesla hat von der Regierung Chinas die Genehmigung für die Produktion und den Verkauf des Model Y Standard Range im Land erhalten. Aus den Dokumenten gehen einige interessante Details zu dem Akku des E-SUV hervor.

Mit der erteilten Genehmigung kann Tesla nun mit der Produktion der Basisversion des Model Y in seinem Werk in Shanghai beginnen. Erste Auslieferungen werden für Ende August erwartet. Tesla nimmt bereits seit einigen Tagen Bestellungen für diese Model-Y-Variante in China an. Die Reichweite wird auf der chinesischen Tesla-Seite mit 525 Kilometern angegeben, jedoch im China noch üblichen NEFZ. Der Preis liegt laut Konfigurator bei 276.000 Yuan (36.154 Euro), das sind 71.900 Yuan (9.418 Euro) weniger als für das Allrad-Modell mit Long-Range-Akku.

Berichten zufolge soll die neue Einstiegsversion des Model Y in China auf großes Interesse gestoßen sein. „Teslarati“ schreibt unter Berufung auf einen chinesischen Verkaufsberater in Peking, dass es am ersten Tag über 10.000 und am zweiten Tag noch über 5.000 Bestellungen für das Model Y SR gegeben habe. Bestätigt sind diese Zahlen aber nicht.

Die Dokumente des chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) zeigen, dass die neue Basis-Version des Model Y ebenso wie bereits die des in China produzierten Model 3 mit LFP-Zellen ausgestattet wird – mutmaßlich ebenfalls von CATL. Die Akku-Kapazität des Model Y Standard Range wird mit 60 kWh angegeben. Der LFP-Akku im Model 3 ist etwas kleiner, er wird auf 55 kWh brutto geschätzt.

LFP-Akkus im Standard-Range-Modell passen zur Strategie von Tesla, bei den günstigeren Versionen auf die robusten und preiswerten Lithiumeisenphosphat-Akkus zu setzen. Der Ansatz mit unterschiedlichen Zellchemien für die Anforderungen der jeweiligen Fahrzeugsegmente wird auch zunehmend von anderen Autobauern eingesetzt oder angekündigt.

Auf der deutschen Tesla-Seite ist das Model Y Standard Range noch nicht aufgeführt. Die beiden Allrad-Versionen des Model Y, die derzeit hierzulande bestellbar sind, werden ebenfalls in der Gigafactory 3 in Shanghai gebaut. Vom Model 3 wurden bereits einige Standard-Range+-Exemplare mit LFP-Akku nach Deutschland exportiert. Ob das auch beim Model Y der Fall sein wird, ist nicht bekannt.

