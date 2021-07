Tesla Model Y in Europa bestellbar / Auslieferung ab September

Das Tesla Model Y kann in Deutschland nun mit voraussichtlichen Lieferterminen ab September bestellt werden. Da die Tesla-Fabrik in Grünheide zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Betrieb sein dürfte, bedeutet das, dass die ersten Model Y entgegen der bisherigen Annahme aus China nach Deutschland importiert werden.

Den Konfigurator zur Bestellung des Model Y in Europa hat Tesla am Freitagmorgen scharf gestellt – und in diesem Zusammenhang auch die Preise angepasst.

Angeboten wird das Model Y Long Range mit 505 Kilometer Reichweite in Deutschland für 57.970 Euro statt zuvor 58.620 Euro – mit Liefertermin ab September. Das Model Y Performance mit 480 Kilometern Reichweite soll 64.970 Euro statt vorher 66.600 Euro kosten und ab Anfang 2022 lieferbar sein. Beide Preisangaben sind laut Webseite „vor Einsparungen“, aber einschließlich Umweltbonus in Höhe von 2.500 Euro (netto). Das Model Y dürfte demnach für die Kaufprämie qualifiziert sein und durch die staatliche Innovationsprämie nochmals um 5.000 Euro günstiger werden (Hersteller- und Staatsanteil summieren sich dann auf 7.500 Euro netto).

Der Marktstart des Model Y in Europa erfolgt nun also früher als zuletzt auf der Webseite von Tesla angegeben, aber später als ursprünglich geplant. Das hängt mit der verzögerten Fertigstellung des Tesla-Werks in Grünheide zusammen. Von dort aus sollten die Model-Y-Exemplare für den europäischen Markt eigentlich ausgeliefert werden. Offenbar wollen die Kalifornier nun aber nicht mehr so lange warten. Also wird das Model Y nun augenscheinlich importiert. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Modelle für den europäischen Markt aus China verschifft werden. Dafür spricht, dass dieser Lieferweg sich bereits beim Model 3 bewährt hat. Gefertigt wird das Model Y ansonsten auch im US-amerikanischen Fremont.

Neben Grünheide als künftigen Produktionsort hat Tesla angekündigt, das Model Y künftig auch in der im Aufbau befindlichen Gigafactory in Texas bauen zu wollen. Das Besondere: Die dortigen Exemplare sollen laut CEO Elon Musk von Anfang an mit den neuen 4680-er Batteriezellen ausgestattet werden.

Unterdessen hat das Unternehmen im zweiten Quartal 2021 bei Model 3 und Model Y neue Rekorde bei Produktion und Auslieferung verzeihnet. Tesla schlüsselt hier nicht zwischen den einzelnen Modellen auf, sondern fasst die beiden kleineren Modelle 3 und Y ebenso wie die beiden großen Baureihen S und X jeweils zusammen. Das Q2-Ergebnis: Von Model 3/Y wurden zwischen April und Juni 204.081 Exemplare wurden gebaut, 199.360 wurden an Kunden übergeben. Bei den Model S/X waren es 2.340 gebaute und 1.890 ausgelieferte Exemplare. Bekanntlich läuft die Produkion nach dem Refresh gerade erst wieder an. Da das überarbeitete Model X noch nicht ausgeliefert wird, dürften die genannten Zahlen allesamt auf das Model S entfallen.

