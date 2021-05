Tesla Model Y aus Texas ab Start mit 4680-Zellen

Tesla will das Model Y, das künftig in der im Aufbau befindlichen Gigafactory in Texas vom Band läuft, laut Elon Musk von Anfang an mit den neuen 4680-er Batteriezellen ausstatten. Zudem gibt es Berichte, wonach bis zu 20.000 Fahrzeuge wegen eines fehlenden Teils nicht ausgeliefert werden können.

Zunächst nach Texas: Dort war nicht klar, über welche Batterien die in Austin gebauten Model Y verfügen werden. Laut dem Geschäftsbericht für 2020 peilt Tesla an, Ende 2021 die ersten Fahrzeuge in der Giga Texas zu produzieren und auszuliefern. Dieser Zeitplan ließ Spekulationen aufkommen, ob die in Texas gebauten Model Y zunächst auf die 2170-Zellen aus der Gigafactory 1 in Nevada setzen könnte, wie sie beim Model 3 und Model Y aus Fremont verbaut werden.

Auf die konkrete Frage, ob es 2170-Zellen oder 4680-Zellen werden sollen, antwortete Elon Musk bei Twitter schlicht: „4680“. Woher diese Zellen bis Ende 2021 kommen sollen und mit welchen Stückzahlen Tesla dort plant, gab Musk in seiner einsilbigen Antwort nicht an.

Das in Sachen Tesla sehr gut informierte Portal Electrek berichtet unterdessen, dass der Elektroauto-Hersteller derzeit mit Auslieferungsproblemen zu kämpfen hat. 10.000 bis 20.000 Exemplare des Model 3 und Model Y, die im Werk Fremont produziert wurden, können demnach noch nicht ausgeliefert werden, weil ein nicht bekanntes Teil fehlt.

– ANZEIGE –

Die nötigen Nacharbeiten sollen zwar wohl geringfügig sein, da Tesla die Fahrzeuge nach wie vor an die Lieferzentren transportiert und nicht im Werk behält. Die Reparatur soll also vor Ort durchgeführt werden. Dennoch wird der Lieferstopp wohl nicht ohne Folgen bleiben: Die Nacharbeiten an den nicht lieferfähigen Fahrzeugen werden Service-Kapazitäten binden, zudem wird die Liefer-Logistik zum Quartalsende hin beeinträchtigt.

Wie „Electrek“ schreibt, könnte die Zahl der betroffenen Fahrzeuge weiter steigen, da es noch keine Lösung für die Reparatur oder einen Zeitplan dafür gebe. Ein Produktionsstopp ist nicht bekannt, es werden also jeden Tag weitere Fahrzeuge auf Halde produziert.

In Europa bereitet Tesla ungeachtet dessen den Start in zwei weiteren Ländern vor. Vor einigen Tagen wurde der Konfigurator in Ungarn und Rumänien freigeschaltet.

twitter.com (Texas), electrek.co (fehlendes Teil), twitter.com (Ungarn & Rumänien)