Tesla eröffnet Pop-up-Store in Bielefeld

Tesla hat in der Bielefelder Sportstraße 40 einen neuen Pop-up Store eröffnet. In den kommenden Monaten soll dort auch das offizielle Tesla Center Bielefeld an den Start gehen.

Wie Tesla mitteilt, sollen über den Pop-up-Store Probefahrten mit dem Model 3 vereinbart werden können – Kunden können die Termine online buchen, Mitarbeiter bereiten die Fahrzeuge vor und übergeben sie auf Wunsch kontaktlos. Zudem sollen Interessenten rund um die Modelle beraten und Fragen zu der Elektromobilität im Alltag beantwortet werden, so die Kalifornier.

In dem späteren Tesla Center sollen dann Verkauf, Werkstatt und Auslieferung unter einen Dach vereint werden. Das Tesla Center Bielefeld soll gezielt den strategisch wichtigen Raum zwischen Hannover und Dortmund erschließen, so der Autobauer.

Der Vertrieb läuft wie bei Tesla üblich weiterhin rein digital. Der Autokauf selbst findet online über die Homepage des Autobauers statt, unabhängig davon, ob Bestellungen von zu Hause oder im Beisein der Tesla-Berater (im Tesla Center oder dem Pop-up-Store) getätigt werden.

Kürzlich eröffnete zudem mit dem Tesla Center in Duisburg der zweite Standort für das Ruhrgebiet. Im Bundesland NRW betreibt Tesla bislang Niederlassungen in Düsseldorf, Köln, Dortmund und Duisburg.

Quelle: Info per E-Mail, nw.de