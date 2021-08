Smopi setzt BG Smart Solutions als Kundenbetreuer ein

Die Ladeschranklösung Smopi des gleichnamigen Startups von Gebauer Elektrotechnik ist mittlerweile an über 150 Standorten vertreten. Kunden und Interessenten werden ab sofort in den entsprechenden PLZ-Gebieten von der BG Smart Solutions oHG mit Sitz in Dortmund und einer Niederlassung in Wiesbaden betreut.

Die Schaffung einer Handelsvertretung bezeichnet das Corporate Startup als weiteren Wachstumsschritt. Mithilfe der BG Smart Solutions oHG könnten Kunden noch persönlicher und intensiver betreut werden, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Zu diesen zählten u.a. Parkraumbetreiber, Dienstleistungszentren, Einkaufszentren, Wohnungseigentümergemeinschaften, Gewerbe und Industrie.

Punkten will das Unternehmen, das mit vollem Namen Smopi – Multi Chargepoint Solution GmbH heißt, mit einer zweigeteilten Ladelösung: Diese umfasst einen Ladeschrank mit allen technischen Elementen, der in räumlicher Distanz zu den Ladepunkten aufgebaut werden kann. Der Hersteller führt an, dass man den Schrank in einem abgesicherten Raum vor Vandalismus und Missbrauch schützen könne. Am Parkplatz selbst würden lediglich die Ladepunkte installiert. Das System ist laut Smopi auch als eichrechtskonforme Mehrpunktladelösung samt der dazu obligatorischen Sichtanzeige erhältlich. Außerdem betont das Unternehmen, dass das System auf der Liste der förderfähigen Lösungen des BMVI-Programms „Ladeinfrastruktur vor Ort“ stehe.

Mutterfirma Gebauer Elektrotechnik hat Ende 2020 nahe seines Sitzes in Bretzfeld-Schwabbach an der A6 einen öffentlichen Ladepark auf Basis der hauseigenen Technologie eingeweiht. Der Ladepark ist unter anderem mit Parksensoren ausgestattet, die erkennen, welche Ladepunkte verfügbar sind. Die maximale Ladeleistung beträgt 22 kW je Ladepunkt.

Die Besonderheit sei, dass der Netzanschluss weder erweitert noch verstärkt worden sei, teilten die Initiatoren seinerzeit mit. Ein Last-, Lade-und Energiemanagementsystem steuere die optimale Ladegeschwindigkeit und trage so zur idealen Ausnutzung des bestehenden Netzanschlusses bei. E-Autofahrer erhalten über ein Display am jeweiligen Ladepunkt alle wichtigen Informationen, außerdem stellt das unter dem Dach von Gebauer agierende Startup Smopi nach eigenen Angaben umfangreiche Abrechnungsdienstleistungen zur Verfügung.

„Wir wollen Elektromobilität aus Überzeugung für viele so schnell wie möglich verfügbar machen. Mit dem neuen Ladepark an der A6 bieten wir unseren Kunden und Kundinnen ab sofort einfaches und schnelles Laden ihres E-Fahrzeugs“, erläuterte der Projektverantwortliche Lukas Schlipf im Dezember.

Quelle: Infos per E-Mail, smopi.de