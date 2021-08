Laschet fragt Musk nach Wasserstoff-Autos

Bei seinem Besuch auf der Baustelle der Tesla-Gigafactory in Grünheide hat CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet auch Elon Musk getroffen. Bei einem gemeinsamen Statement vor der Presse fragte Laschet den Tesla-Chef, was die Zukunft des Antriebs für Autos ist: Wasserstoff oder Batterie-elektrisch – sehr zu Musks Amüsement.

Laschet, der sich in der Vergangenheit in seiner Rolle als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen bereits mehrmals für Wasserstoff-Projekte stark gemacht hat, gilt als Vertreter der Technologieoffenheit. Laschet behauptete zudem, es gebe über diese Frage einen „wissenschaftlichen Streit“ – dabei sind die letzten Studien zu dem Thema eindeutig. Siehe etwa die Veröffentlichung des ICCT von Ende Juli.

Das sieht auch Elon Musk so und antwortete mit einem Lachen, dass es sicher der Batterie-elektrische Antrieb sei. Kein Wunder, schließlich bietet Tesla nur Batterie-elektrische Autos an und Musk selbst gilt nicht gerade als Wasserstoff-Freund.

Als der Video-Mitschnitt der Szene längst durchs Netz geisterte, ließ Laschet per Twitter wissen, bei dem Gespräch mit Musk sei es um Lkw gegangen. „Bei PKW ist klar: Elektro! Fahre ja selbst @eGO_Mobile_SE :-)“, antwortete Laschet auf einen Tweet des Grünen-Politikers Cem Özdemir.

Möglicherweise haben die beiden auch über Lastwagen gesprochen. In dem Video ist allerdings klar zu hören, was Laschet Musk fragt: „What is the future of cars?“

