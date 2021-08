BYD startet Vorverkauf des Dolphin

BYD hat in China den Vorverkauf seines Kompakt-Stromers Dolphin aufgenommen, der auf der neuen e-platform 3.0 mit Blade-Batterien basiert. Damit sind nun die technischen Daten und Preise bekannt.

Das Basismodell des Dolphin verfügt wie zuvor berichtet über einen 70 kW starken Motor. Nun steht fest, dass diese Variante für 96.800 Yuan nach Abzug der staatlichen Förderung angeboten wird, das entspricht umgerechnet 12.685 Euro. Von der mittleren Variante (ebenfalls mit dem 70-kW-Motor) soll es zwei Ausstattungsversionen geben, die mit 13.995 Euro bzw. 14.650 Euro in der Liste stehen. Das Top-Modell mit einem 130 kW starken Antrieb beginnt bei 124.800 Yuan oder 16.355 Euro.

Während das Basismodell über eine lediglich 30,7 kWh große Batterie (für 301 NEFZ-Kilometer) verfügt, verbaut BYD in den anderen drei Versionen einen 44,9 kWh großen Stromspeicher. Dieser soll für eine NEFZ-Reichweite von 405 Kilometern reichen. In allen Fällen handelt es sich um die BYD-eigene Blade-Batterie, eine LFP-Batterie mit sehr großen Zellen, die ohne Zwischenschritt über die Module direkt in dem Batterie-Pack verbaut werden.

Was beim Blick in die technischen Daten auffällt, ist die maximale DC-Ladeleistung von 60 kW bei der großen Batterie, der 30,7-kWh-Akku kann maximal mit 40 kW geladen werden. Die e-platform 3.0 von BYD ist als 800-Volt-Plattform ausgelegt. Damit kann BYD zwar wohl geringere Kabelquerschnitte realisieren. Den oft zitierten Vorteil der so höheren Ladeleistung können die Chinesen hier nicht ausspielen – womöglich begrenzen die relativ kleinen LFP-Akkus hier die maximale Ladeleistung.

In beiden Fällen soll der Ladevorgang von 30 auf 80 Prozent rund 30 Minuten dauern. Die AC-Ladeleistung liegt bei maximal 7 kW. Die 70-kW-Varianten können maximal 150 km/h schnell fahren, das Top-Modell mit 130 kW schafft zehn km/h mehr. Bei beiden Antrieben handelt es sich um an der Vorderachse montierte PSM.

Der Dolphin hat einen Radstand von 2,70 Metern, was für seine Gesamtlänge von 4,07 bis 4,15 Metern sehr viel ist. Offenbar verfügen die drei Varianten des Dolphin über jeweils angepasste Stoßstangen, denn sie sind bei der Länge mit 4,07 Metern, 4,13 Metern und 4,15 Metern angegeben. Breite (1,77 Meter) und Höhe (1,57 Meter) sind bei allen Varianten gleich, zudem sind alle Modelle mit einer Wärmepumpe ausgestattet.

