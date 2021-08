Stadt Bonn beschafft 25 weitere E-Fahrzeuge

Die Stadt Bonn hat angekündigt, in den kommenden Monaten weitere 25 Fahrzeuge mit Elektroantrieb zu beschaffen. Eigentlich war dieser Schritt erst für die Jahre 2024 bis 2026 geplant. Dass die Beschaffung bereits jetzt möglich wird, liegt auch am Abgasskandal.

Konkret hat die Stadt die EU-weite Ausschreibung zur Fahrzeugneubeschaffung 2021/2022 ergänzt, die eigentlich bereits im März beschlossen worden war. Diese Ergänzung war unter anderem notwendig, da sieben der Fahrzeuge über das EFRE-Programm „Emissionsfreie Innenstadt“ mit einer Förderquote von 90 Prozent gefördert werden sollen – das Programm läuft aber 2021 aus.

Die Finanzmittel für die Beschaffung der E-Fahrzeuge, die in der Mitteilung der Stadt nicht genau genannt werden, stammen teilweise von Volkswagen. Die Stadt Bonn hatte 2013 und 2014 mehrere später vom Dieselskandal betroffene Fahrzeuge beschafft und später nach und nach an VW zurückgegeben. Da der Wolfsburger Konzern inzwischen seine Berufung gegen ein Urteil vom Mai 2020 zurückgezogen hat, ist dieses rechtskräftig. Die Stadt erhält nach eigenen Angaben „den Kaufpreis abzüglich einer Nutzungsentschädigung, rund 520.000 Euro (Stand Juli 2021), erstattet“.

Für die 18 Fahrzeuge, die nicht über das EFRE-Programm gefördert werden, wird Bonn „entsprechende Förderanträge in den Bundes- und Landesprogrammen“ stellen. Die Stadt geht nach eigenen Angaben davon aus, dass Ausschreibungsergebnisse und etwaige Förderbescheide so zeitnah eingehen, „dass die Fahrzeuge in den nächsten zehn Monaten bereitstehen“.

