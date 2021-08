VW ID.3 Pure erst 2022 wieder bestellbar

Der VW ID.3 kann nicht mehr mit dem kleinsten 45-kWh-Akku konfiguriert werden. Der ID.3 Pure war schon vor einigen Tagen aus dem Konfigurator verschwunden. Jetzt steht auch der Grund fest: Es mangelt an Halbleiter.

Wie der Hersteller gegenüber den Kollegen von „InsideEVs“ mitteilte, wird das Basismodell wegen der anhaltenden Versorgungsengpässe bei Halbleitern vorübergehend nicht angeboten. Bereits bestellte ID.3 Pure werden noch gebaut, derzeit können aber keine neuen Fahrzeuge konfiguriert und geordert werden. Bestellungen seien erst ab 2022 wieder möglich.

Bei den Modellen, die wegen der Halbleiter-Krise derzeit nicht gebaut werden, haben sich die Wolfsburger für die Einstiegs-Varianten entschieden. „Auf Grund der anhaltenden Versorgungsengpässe bei Halbleitern kommt es aktuell zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit bei verschiedenen Einstiegsmodellen“, so Volkswagen. „Da diese Versionen in der Regel von den Kunden selten gewählt werden – für das Basismodell des Golf entscheiden sich nur etwa 2-3% der Golf-Käufer – hat sich Volkswagen entschieden, das Angebot zeitweise zu reduzieren.“

Wie hoch der Anteil des Pure-Modells an den Bestellungen des ID.3 war, geben die Wolfsburger nicht an. Sollten es auch hier die erwähnten nur zwei bis drei Prozent sein, wäre der Effekt auf die Gesamtproduktion überschaubar, da nur eine geringe Zahl an Fahrzeugen wegfallen würde. Daher ist es wahrscheinlich, dass VW die verfügbaren Chips in die margenstärkeren Varianten einbauen will.

– ANZEIGE –

Volkswagen hatte den ID.3 Pure im Januar eingeführt. Mit einem Preis von 31.490 Euro vor Förderung war das Modell mit der 45-kWh-Batterie der günstigste ID.3, später hob VW den Preis auf 31.960 Euro an.

Der günstigste ID.3 ist somit aktuell die Version Pro mit der mittleren 58-kWh-Batterie und dem 107-kW-Motor. Diese Variante steht aktuell mit 35.460 Euro vor Umweltbonus in der Liste. Zudem sind noch der ID.3 Pro Performance (58 kWh, 150 kW) für 36.960 Euro und der ID.3 Pro S (77 kWh, 150kW) verfügbar – letzteren gibt es als Viersitzer (42.460 Euro) und Fünfsitzer (42.620 Euro).

insideevs.de