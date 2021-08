Elexon zeigt neue 150-kW-Ladesäule

Der Aachener Anbieter Elexon hat eine neue DC-Doppelladesäule vorgestellt. Diese bietet Ladeleistungen von 2 x 75 kW oder 150 kW an einem Ladepunkt mit Spannungen zwischen 200 und 1.000 Volt. Eine eigens entwickelte Software soll die Ladedauer verkürzen.

Elexon hat lange Zeit vor allem Ladelösungen für das Industrieumfeld entwickelt und gebaut. Erst in diesem Jahr wurde vor dem Hintergrund der KfW-Förderung die erste AC-Wallbox für Privatkunden auf den Markt gebracht.

Die neue Schnellladesäule – 2,70 Meter hoch, 93 Zentimeter breit – richtet sich hingegen an professionelle Ladepunktbetreiber, aber auch an Firmen mit eigenem E-Fuhrpark. Dementsprechend wurde die Ladesäule für den Einsatz im (halb-)öffentlichen Bereich optimiert – etwa mit einer Kabelführung, welche die Nutzung selbst mit fünf Meter langen Kabeln kraftsparender und komfortabler machen soll. Zudem sollen LED mit Komponenten aus der Straßenbeleuchtung das Umfeld der Säule „taghell“ beleuchten, gesteuert werden diese mit Helligkeitssensoren.

Kernstück ist die hausintern entwickelte Software, die in Verbindung mit der in Deutschland gefertigten Hardware dem Fahrzeug „die maximale Ladeleistung in kürzester Zeit“ zuführen soll. Das System skaliert nicht die Ladeleistung, sondern die Ladespannung. Das soll es laut Elexon ermöglichen, dass der maximale Ladestrom bereitsteht, egal welche Spannung das Auto benötigt – ob 400 oder 800 Volt.

„Unser Hauptaugenmerk bei der Entwicklung lag darauf, den Ladevorgang für den Nutzer so einfach wie möglich zu gestalten, unabhängig davon, welches Fahrzeug er fährt“, sagt Elexon-Geschäftsführer Marcus Scholz. „Für Firmen bedeutet dies, eine zukunftssichere Investition in nachhaltige Ladeinfrastruktur.“

Ein wichtiges Kriterium bei der Entwicklung war laut Elexon die Geräuschkulisse beim Laden. Diese soll „vor, während und nach dem Ladeprozess keine störenden Auswirkungen auf die Umgebung“ haben – egal ob sie „unter dem Bürofenster, auf dem Kundenparkplatz oder in Wohnnähe montiert wird“.

Zudem setzt Elexon laut der Mitteilung moderne Siliziumkarbid-Halbleiter ein. Mit ihrem Wirkungsgrad von mehr als 95 Prozent sollen die SiC-Halbleiter den Strom mit geringeren Wärmeverlusten umwandeln und so den Wirkungsgrad der Ladesäule und damit deren Energieeffizienz erhöhen.

elexon-charging.com (PDF)