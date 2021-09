Tesla verschiebt den Roadster 2 auf 2023

Tesla hat einen neuen Termin für den Auslieferungsbeginn des Roadster 2 genannt. Auf Twitter gab CEO Elon Musk an, dass der Elektro-Sportwagen 2023 auf den Markt kommen soll – Musk schob aber auch gleich eine Einschränkung hinterher.

„Sollte 2022 kein Megadrama werden, sollte der neue Roadster 2023 ausgeliefert werden“, twitterte Musk. Mit dem „Megadrama“ spielt der Tesla-CEO offenbar auf die globalen Lieferengpässe, vor allem bei den Halbleitern, an. „2021 war ein Jahr verrückter Lieferkettenengpässe, und selbst wenn wir 17 neue Produkte hätten, würde das nichts nützen, weil sie nicht an die Kunden gehen könnten“, so Musk.

2021 has been the year of super crazy supply chain shortages, so it wouldn’t matter if we had 17 new products, as none would ship.

Assuming 2022 is not mega drama, new Roadster should ship in 2023.

— Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021