Juice World Charging Day 2021: E-Mobility-Security (Livestream)

Das Thema E-Mobility-Security bekommt am Juice World Charging Day 2021 eine große Bühne. Juice Technology, die für innovative Ladetechnik bekannt ist und mit dem Juice Booster 2 den Markt für mobile 22 kW-Ladestationen seit Jahren beherrscht, verleiht dem eher nüchternen Kapitel einen coolen Cyberpunk-Touch. Die passende Kulisse für die Eventveranstaltung rund um Cybersicherheit und Ladeinfrastruktur liefert der jüngst eröffnete „Happening Place“ Sugar Mountain in einem ehemaligen Betonwerk im Südwesten von München.

Sicherheit braucht Aufmerksamkeit, besonders der Aspekt der Cybersecurity. Obwohl das Thema aktueller ist denn je, hat sich der Großteil der Unternehmen innerhalb der Branche bisher nicht genug darauf fokussiert. Neben dem Gründer und CEO von Juice, Christoph Erni, gibt auch Cybersicherheits-Experte Prof. Thomas R. Köhler einen Überblick zum aktuellen Stand. Die Speaker zeigen auf, warum gerade in der E-Mobility-Branche noch ein so großer Handlungsbedarf in puncto Cybersecurity besteht. Die Veranstaltung kann ab 14:50 Uhr hier über den Live-Stream mitverfolgt werden.