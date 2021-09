Leonardo baut Ladepunkte an allen deutschen Hotels

Leonardo Hotels Central Europe hat angekündigt, bis Ende 2022 alle seine Häuser in Deutschland mit Ladeinfrastruktur auszustatten. Standorte in weiteren Ländern sind bereits geplant. Partner für den Aufbau der Ladepunkte ist Wirelane.

Die Hotelkette ist seit 2006 in Deutschland aktiv und verfügt in Deutschland laut seiner Homepage über rund 60 Hotels. Da es laut der Mitteilung von Wirelane um „knapp 60 Ladepunkte“ geht, ist also offenbar vorerst nur ein Ladepunkt je Hotel geplant. Die ersten Ladepunkte sollen noch in diesem Jahr installiert werden, bis Ende 2022 sollen dann alle Hotels in Deutschland abgedeckt sein.

Wirelane übernimmt dabei Planung, Errichtung und Betrieb der Ladepunkte. Zum Einsatz kommen neben den Hardware-Serie „Light & Charge“ auch das firmeneigene Backend „WirelaneOS“. Die intelligente Einbindung in das Hotel Property Management System („Charge to the Hotel Invoice“ genannt) soll das Laden für Hotelgäste einfach machen.

Durchreisende sollen die Ladepunkte etwa über die Wirelane-App finden können. Da es sich bei der „Light & Charge“ jedoch um eine reine AC-Produktreihe handelt, dürfte das Laden für Durchreisende ohne Hotel-Aufenthalt in der Praxis eher uninteressant sein.

„Mit Wirelane bereiten wir uns gezielt auf das sich verändernde Mobilitätsverhalten unserer Gäste vor“, sagt Yoram Biton, Managing Director der Leonardo Hotels Central Europe. „Durch das Angebot von knapp 60 Ladepunkten in unseren deutschen Hotels bieten wie ein breites Netz an, um den zukünftigen Ladebedarf von E-Fahrzeugen auf Mittel- und Langstreckenfahren zu unterstützen.“

Nach dem Aufbau in Deutschland sind laut der Mitteilung weitere Standorte in Iralien, Osteuropa, Österreich, der Schweiz sowie Spanien geplant. Genaue Umfänge und Zeitpläne hierfür werden aber nicht genannt.

