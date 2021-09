Xpeng plant Flugauto für 2024

Der chinesische Elektroautohersteller Xpeng will über seinen Ableger Xpeng Heitech ab 2024 elektrische Flugautos auf den Markt bringen. Das in der Entwicklung befindliche Modell Voyager X2 bietet zwei Passagieren Platz.

Xpeng Heitech wurde bereits 2013 gegründet und wird von Xpeng-Gründer und -CEO He Xiaopeng finanziell unterstützt. Das Startup entwickelt kein eVTOL für Lufttaxi-Dienste, sondern wirklich ein elektrisch fliegendes Auto. Wie Unternehmensgründer Zhao Deli auf dem „World New Energy Vehicle Congress“ angab, soll das Fahrzeug auf der Straße bis zu 600 Kilometer weit fahren können. Angaben zur Reichweite im Flug-Modus machte er aber nicht.

Eine Akkuladung soll für 35 Flugminuten reichen, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 130 km/h. Die maximale Flughöhe wird chinesischen Medien zufolge mit 1.000 Metern angegeben. Neben urbanen Kurzstrecken soll das Modell auch etwa für Krankentransporte oder Polizei-Patrouillen gedacht sein.

Der Voyager X2 ist bereits die fünfte Generation des Flugauto-Konzepts von Xpeng Heitech. Der Voyager X1 als vierte Generation wurde offenbar im April auf der Automesse in Shanghai gezeigt. Der Rumpf des X2 besteht laut Zhao Deli aus Kohlefaser-Verbundwerkstoffen und soll mit Akku 560 Kilogramm wiegen. Die Zuladung liegt bei maximal 200 Kilogramm, was für zwei Passagiere reichen soll.

– ANZEIGE –



In einem Interview gab Zhao Deli an, dass man nach ausführlicher Marktforschung zu dem Schluss gekommen sei, dass die „Preisspanne für ein Luxusauto für das Produkt angemessen“ sei. Konkret nannte er eine Summe von 800.000 bis 1,5 Millionen Yuan, also 105.000 bis 198.000 Euro.

Die chinesischen Medien weisen aber auch darauf hin, dass die Rechtslage in China derzeit den Einsatz solcher Fluggeräte nur mit großen Einschränkungen erlaubt. Auch die Nachrichtenagentur Reuters bestätigt, dass genaue Regelungen für solche Fluggeräte in China noch ausstehen.

reuters.com, gasgoo.com, cnevpost.com