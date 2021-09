E.ON mit neuer 11-kW-Wallbox für Privatkunden

E.ON Deutschland erweitert sein Wallbox-Portfolio für Privatkunden: Mit der E.ON Drive vBox smart steht ab sofort ein neues, KfW-förderfähiges und intelligentes Wallbox-Modell mit einem Einstiegspreis von 719 Euro zur Verfügung.

Das neue Ladegerät eignet sich dem Energiekonzern zufolge für Garagen, Carports oder den Außenbereich und bildet eine Ladeleistung von 1,4 bis 11 kW ab. Auf Wunsch liefert E.ON die Wallbox bereits mit angeschlagenem Typ 2-Ladekabel in fünf Meter Länge. Dann erhöht sich der Preis allerdings auf 769 Euro. Die Vernetzung der Box erfolgt flexibel entweder kabellos über WLAN oder per LAN-Kabel. RFID-Karten sind laut dem Anbieter im Lieferumfang enthalten, außerdem sei die Steuerung des Geräts per E.ON Drive App möglich.

Die Installationskosten reduzieren sich laut E.ON dank einer integrierten DC-Fehlerstromerkennung deutlich. Es würden lediglich ein Leitungsschutzschalter (4P-20A Typ-C) sowie ein Fehlerstromschutzschalter (RCD Typ A) in der vorgelagerten Installation benötigt. Für die Anbringung der Wallbox bietet sich der Energieversorger den Wallbox-Kunden freilich ebenso an wie für die passenden Stromtarife.

Quelle: Infos per E-Mail, eon.de