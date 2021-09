Vertriebskooperation zwischen Vattenfall und Chargecloud

Vattenfall und Chargecloud kooperieren im B2B-Bereich: Das Duo bietet Kunden ab sofort eine digitale White-Label-Betriebslösung an, die den Bogen von der Beschaffung und Installation von Ladeinfrastruktur bis hin zu Roaming-Vereinbarungen und Kundenabrechnungen spannt.

Dazu bringen die beiden Partner zwei ihrer bereits bestehenden Service-Tools ein: das E-Mobility-Modul EnergieTanken von Vattenfall Smarter Living und das Modul charge.partner von Chargecloud.

B2B-Kunden werde damit ein eMobility-Komplettpaket geschnürt, werben die Partner. Über das Modul charge.partner könnten beispielsweise Stadtwerke auch selbst zum Anbieter von E-Mobility-Lösungen werden. “Das Modul ermöglicht ihnen etwa, ihren Gewerbekunden wie Hotels, Restaurants oder Einkaufszentren alle Leistungen für den Betrieb und die Monetarisierung einer (halb-)öffentlichen Ladesäule zur Verfügung zu stellen”, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

Vattenfall bietet die neue Lösung über seine digitale White-Label-Plattform VLINK an, die nach Angaben der Schweden bereits 60 Partner- vornehmlich Stadtwerke – in Deutschland als zentraler Baustein für den Vertrieb und die Installation von Energielösungen dient. Sie integriert neben Ladedienstleistungen auch Services für die Bereiche Photovoltaik, Batteriespeicher sowie Wärmelösungen. „Im Rahmen unserer Vertriebskooperation können wir zusammen mit der Chargecloud GmbH die nötigen Bausteine und Prozesse für ein erfolgreiches E-Mobility-Produkt bereitstellen – von der Installation einer Wallbox bis zur Abrechnung einer Ladekarte“, gibt sich Markus Reinhardt, Geschäftsführer der Vattenfall Smarter Living GmbH, zufrieden.

Die Chargecloud GmbH ist ein 2016 gegründetes Gemeinschaftsunternehmen von Mennekes (Ladestationen), Powercloud (Software) und RheinEnergie (Energieversorgung) und bietet cloudbasierte, modulare und herstellerunabhängige Software-Lösungen für Ladeanlagen an. Sitz des Unternehmens ist Köln.

Vattenfall ist sowohl auf dem öffentlichen als auch auf dem gewerblichen und privaten Ladeinfrastrukturmarkt präsent. Vergangenes Jahr gewann der Konzern beispielsweise eine große Ausschreibung für neue öffentliche Ladeinfrastruktur in den Niederlanden: Bis 2024 werden in den Provinzen Nord-Brabant und Limburg bis zu 8.000 neue Ladepunkte errichtet. Im Gewerbebereich hat Vattenfall erst kürzlich mit Coca-Cola einen Großkunden an Land gezogen. Für den Privatbereich arbeitet Vattenfall hierzulande unter anderem mit der Deutschen Telekom und Honda zusammen.

