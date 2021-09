China: Geely plant Netz an Batteriewechselstationen

Der chinesische Autokonzern Geely will bis zum Jahr 2025 in China 5.000 Batteriewechselstationen für Elektroautos aufbauen. Der dazugehörige Service heißt E-Energee und ermöglicht es laut Geely, den E-Auto-Akku innerhalb von einer Minute gegen einen voll geladenen auszutauschen.

Die erste Batteriewechselstation von E-Energee ist einer Mitteilung von Geely zufolge im September 2020 in Chongqing in Betrieb gegangen. Seitdem wurde der Dienst auf zehn chinesische Provinzen ausgeweitet. Bis Mitte der Dekade gibt Geely nun das Ziel aus, 5.000 Stationen in ganz China in Betrieb zu nehmen.

Der Zugang und die Bezahlung funktionieren über einen automatischen Registrierungs- und Zahlungsprozess. Zum Akkutausch selbst werden die Stromer in die Station gefahren, wo die Batterie automatisch binnen einer Minute ausgetauscht wird, ohne dass die Nutzer das Fahrzeug verlassen müssen.

Der E-Energee-Dienst wird nach Angaben von Geely aktuell vor allem von Mobilitätsflotten genutzt, die ihre Elektrofahrzeuge durch den Batterietausch effizienter betreiben wollen. Entwickelt worden ist das Tauschsystem von einer Konzerntochter: Die Geely Technology Group begann 2017 mit der Arbeit an Batterietausch-Technologien und stockte seinerzeit ihr Forschungs- und Entwicklungsteam auf über 1.000 Mitarbeiter auf. Bis heute habe man „Hunderte von Patenten für den Betriebsdienst und die Entwicklung von Batterietausch-Fahrzeugarchitekturen angemeldet“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Geely ist nicht der erste Hersteller, der in China Akkutauschstationen installieren will. Als Vorreiter auf diesem Gebiet gilt Nio. Der chinesische Elektroauto-Hersteller hat inzwischen die zweite Generation seiner Batterietauschstation herausgebracht. Die Nio Power Swap Station 2.0 soll 312 Batteriewechsel pro Tag erlauben. Und: In Zusammenarbeit mit dem chinesischen Mineralölkonzern Sinopec will Nio ebenfalls 5.000 Batterietauschstationen bis 2025 realisieren.

zgh.com