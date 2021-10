Stadtwerke Neumarkt beschaffen ab 2023 nur noch E-Busse

Die Stadtwerke Neumarkt in der Oberpfalz setzen ab 2023 ausschließlich auf Elektrobusse. Die neuen E-Busse sollen Zug um Zug die bislang zum Einsatz kommenden Dieselmodelle ersetzen.

Ende September gaben die Stadtwerke den Bürgerinnen und Bürgern bereits die Möglichkeit, einen Lion’s City E von MAN zu besichtigen. Ob der Batterie-Bus von MAN das einzige Modell in der Flotte der Stadtwerke Neumarkt werden soll oder ob auch andere Hersteller zum Zug kommen werden, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Ebenso unklar ist, bis wann die Umstellung der Flotte abgeschlossen werden soll. Derzeit besteht die Flotte laut der Homepage der Stadtwerke aus zwölf Bussen. Nach der Umstellung sollen rund 460 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.

„Dazu kommt die hohe Reichweite pro Ladung von bis zu 550 Kilometern unter realen Bedingungen. Damit ist ein üblicher Umlauf im Praxisbetrieb darstellbar“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Dominique Kinzkofer. „Dies war ausschlaggebend dafür, warum der Verwaltungsrat in der vergangenen Sitzung beschlossen hat, künftig vollständig auf Elektrobusse zu setzen. Dies ist ein Meilenstein für den ÖPNV in Neumarkt und ein weiterer wichtiger Beitrag für den Umweltschutz in der Region.“

