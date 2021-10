Toyota bringt dreirädrigen E-Tretroller für spezielle Zielgruppe

Mit dem C+walkT bringt Toyota in Japan erstmals einen E-Tretroller auf den Markt, der speziell für mobil eingeschränkte Personen konzipiert wurde.

Der dreirädrige E-Scooter soll mit seiner Standfläche von 150 Millimetern Höhe punkten, was das Auf- und Absteigen so leicht wie möglich macht. Zudem kann er Hindernisse und Passanten erkennen und bremst ab, um Kollisionen zu verhindern. Sukzessive will Toyota weitere Modelle entwickeln, darunter auch eine Variante mit Sitz sowie eine zur Kopplung an Rollstühlen.

toyota-media.de