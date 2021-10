Auftrag aus Italien: Solaris baut 30 E-Solobusse für Genua

Solaris hat den Zuschlag für die Lieferung von 30 E-Bussen an den ÖPNV-Betreiber ATM in Genua erhalten. Die italienische Küstenstadt will ihre Busflotte bis 2025 ganz auf elektrische Antriebe umstellen. Die neuen E-Busse von Solaris sollen bereits im ersten Quartal 2022 eintreffen.

Den Gesamtwert des neuen Auftrags gibt Solaris mit mehr als 15 Millionen Euro an. Laut dem unterzeichneten Vertrag werden die Fahrzeuge in der Hauptstadt der Region Ligurien schon in wenigen Monaten ankommen. Betreiber ATM (Azienda Mobilità e Trasporti SpA) habe sich für das Flaggschiff-Produkt, den Urbino 12 electric, entschieden, teilt der polnische Hersteller mit. Die für Genua bestimmten Fahrzeuge zeichneten sich durch eine neuartige Ausstattung und das höchste Sicherheitsniveau aus.

Konkret heißt das: ATM hat die 30 Urbrino 12 electric mit 250-kWh-Batterien und 220 kW starkem Zentralmotor geordert. Die Aufladung erfolgt via Kabel über zwei Steckeranschlüsse, die an den Bussen links und rechts über dem vorderen Radhaus angebracht sind. Das Interieur bietet 24 Sitzplätze und eine Klimaanlage mit CO2-Wärmepumpe. Zu den weiteren Merkmalen gehört eine geschlossene Fahrerkabine, Kameras anstelle der Seitenspiegel (“MirrorEye”) und ein Luftreinigungssystem

Die Bestellung bestätige die starke Position von Solaris in Italien, heißt es. Den eigenen Anteil am Elektrobusmarkt des Landes beziffert der Hersteller für das Jahr 2020 auf fast 70 Prozent. „Wir freuen uns immens darüber, dass die Stadt Genua ihren öffentlichen Personennahverkehr zusammen mit Solaris umwandelt”, äußert Alberto Fiore, Geschäftsführer von Solaris Italia. “Ich bin mir sicher, diese 30 neuartigen Busse werden die Stadt den ehrgeizigen Zielen, die Flotte auf E-Antriebe bis 2025 umzustellen, näher bringen. Erwähnenswert ist, dass unsere Produkte in der technischen Bewertung im Rahmen der Ausschreibung die maximale Punktzahl erhalten haben und u. a. auch aus diesem Grund hat Solaris, trotz starken Wettbewerbs, den Zuschlag bekommen.“

