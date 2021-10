WM Motor will 500 Millionen Dollar einnehmen

Das chinesische Elektroauto-Startup WM Motor erwartet, in einer zweigeteilten Series-D-Finanzierungsrunde insgesamt 500 Millionen US-Dollar von Investoren zu beschaffen. Das frische Kapital will WM Motor in die Entwicklung des autonomen Fahrens und anderer Technologien und Produkte sowie in den Ausbau seiner Vertriebs- und Servicekanäle investieren.

Konkret sollen in der D1-Runde 300 Millionen Dollar (rund 260 Millionen Euro) eingesammelt werden, in der D2-Runde dann nochmals 200 Millionen Dollar (173 Millionen Euro), wie WM Motor mitteilt. Die D1-Runde läuft bereits und wird laut der Mitteilung von PCCW und der Shun Tak Holdings angeführt.

Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben, dass sich „einige andere renommierte internationale Investoren der Serie D2 anschließen werden“. „Wir fühlen uns außerordentlich geehrt, von solch renommierten globalen Investoren investiert zu haben, insbesondere in dieser Zeit der Branchenkonsolidierung und des schnellen Wachstums in Verbindung mit verschärftem Wettbewerb“, sagt Freeman H. Shen , Gründer und CEO von WM Motor. „Der geschätzte Gesamtbetrag, der während dieser Runde finanziert wurde, entspricht der größten Einzelinvestition der Private-Equity-Community in den EV-Markt auf dem chinesischen Festland in den letzten 12 Monaten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen.“

WM Motor gehört zu den aufstrebenden Elektroauto-Startups in China. Das Unternehmen hat seit dem Verkaufsstart des E-SUV WM EX5 nach eigenen Angaben über 70.000 Fahrzeuge ausgeliefert, darunter über 40.000 EX5. Im September konnte WM Motor 5.005 Exemplare absetzen. Nach Nio (10.628 Fahrzeuge im September), Xpeng (10.412 Einheiten), Hozon (7.699 Fahrzeuge) und Li Auto (7.094 Autos) ist WM Motor die Nummer fünf der E-Mobility-Startups in China – gemessen an den September-Zahlen.

Laut CFO John Bi habe WM Motor damit bereits im September die Auslieferungen des Gesamtjahrs 2020 übertroffen – das waren wie berichtet 22.495 Fahrzeuge. „Da die gesamte Branche seit Anfang des Jahres mit einem Mangel an Chips und Schlüsselkomponenten konfrontiert war, konnten wir unsere Lieferkette sichern und weiterhin Fahrzeuge ausliefern, indem wir uns auf die Unterstützung unseres Kernmanagementteams verlassen“, sagt Bi. „Trotz der Herausforderungen haben wir erfolgreich einen positiven Cash-Bruttogewinn erzielt. Mit Blick auf die Zukunft werden wir unser Vertriebsnetz weiter ausbauen, die betriebliche Effizienz verbessern und die Kundenbindung stärken und damit eine solide Grundlage schaffen, um ein ehrgeiziges Ziel im Jahr 2022 zu erreichen.“

Derzeit bietet WM Motor seine Fahrzeuge nur in China an. Eine im Januar 2021 geschlossene Kooperation mit dem italienischen EMP Enel X umfasst aber auch die Expansion in Märkte wie Europa, Südostasien, den Nahen Osten und Südamerika.

