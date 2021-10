Uelzen: Vollständige Flottenelektrifizierung mit E-Bussen von VDL

Die im Nordosten Niedersachsens gelegene Stadt Uelzen strebt an, ab Mitte 2022 sieben VDL Citea SLF-120 electric in Empfang zu nehmen und im Gegenzug die bisherigen Dieselbusse auszumustern. Koordiniert wird die Umstellung von den Stadtwerken, die in der Hansestadt für den Stadtbusverkehr zuständig sind.



Änderungen für die sechs bestehenden Buslinien in Uelzen sollen sich durch den Umstieg auf E-Busse nicht ergeben. Die bis dato sechs Dieselbusse sollen durch sieben E-Busse ersetzt werden, wobei jedes der neuen Exemplare im Laufe des Tages zu einer ein- bis zweistündigen Ladepause zum Betriebshof zurückkehrt. Deshalb ein Bus mehr als zuvor. Es handelt sich also um die vollständige Elektrifizierung der kleinen Busflotte. Als Subunternehmen soll auch weiterhin die Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB) agieren. Die Lieferung des elektrischen VDL-Septetts wird für Sommer 2022 erwartet. Beim Citea SLF-120 electric handelt es sich um einen klassischen, zwölf Meter langen Niederflurbus mit Elektroantrieb.

„Es ist unser Ziel, die Energieversorgung und Stadtentwicklung nachhaltig zu gestalten. Mit einem umweltfreundlichen ÖPNV, der dabei noch leistungsfähig ist, kommen wir diesem ein großes Stück näher“, äußert Markus Schümann, Geschäftsführer der Stadtwerke Uelzen.

Jeder Citea SLF-120 electric wird im ÖPNV-Netz der Stadt künftig zwischen 217 und 256 Kilometer pro Tag zurücklegen. Geladen wird einmal täglich sowie nachts im Depot – und zwar ausschließlich mit Ökostrom. Zur Ladeanlage, die ebenfalls Teil der Ausschreibung war, machen die Stadtwerke keine konkreten Angaben. In den Details der Ausschreibung ist aber zu lesen, dass die Stadtwerke Uelzen sechs Ladegeräte mit mindestens 50 kW und eines mit mindestens 150 kW vorschwebt.

Einen Teil der Investitionskosten können die Stadtwerke über öffentliche Bezuschussungen abdecken. Mittel dafür stehen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Programmgebiet Übergangsregion) und vom Land Niedersachsen bereit.

