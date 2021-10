Audi bringt Reichweiten-Update für ältere e-trons

Audi hat ein Software-Update für den Audi e-tron 55 quattro der Modelljahre 2019 und 2020 angekündigt. Damit sollen im realen Fahrbetrieb bis zu 20 Kilometer mehr Reichweite möglich sein. Für die Installation des Updates müssen die Fahrzeuge aber in die Werkstatt.

Kurzer Rückblick: Audi hatte bereits im November 2019 ein Technik-Update für den e-tron quattro vorgestellt. Dieses beinhaltete einige Anpassungen an Software und Hardware und sollte die WLTP-Reichweite um rund 25 Kilometer erhöhen. Damals hieß es, ein Update der bereits ausgelieferten Fahrzeuge sei nicht möglich.

Jetzt, also knapp zwei Jahre später, macht Audi zumindest die Software-Umfänge dieses Updates für die Bestandsfahrzeuge zugänglich – und zwar für insgesamt 34.000 e-tron 55 quattro, die zwischen Mitte September 2018 (Modelljahr 2019) und Ende November 2019 (Modelljahr 2020) gebaut wurden. Bei der Hardware wurde im Rahmen des 2019er Updates unter anderem eine neue Radbremse verbaut, bei der das Restbremsmoment geringer ausfällt – also Verluste, die durch die Nähe der Bremssättel zur Bremsscheibe entstehen. Diese Änderung wird es bei den Bestandsfahrzeugen weiterhin nicht geben.

Die Einspar-Effekte der Software-Anpassung waren ohnehin höher. Auch bei dem 2021 Software-Update besteht sie aus mehreren Elementen: So wird etwa das nutzbare Fenster der brutto 95 kWh großen Batterie vergrößert. Die genannten älteren Exemplare verfügen noch über den originalen Netto-Energiegehalt von 83,6 kWh. Mit dem Update werden vom Batteriemanagement nun 86,5 kWh nutzbar gemacht. Die Ladeleistung von bis zu 150 kW DC wird mit dem Update nicht geändert.

Zudem wird die Steuerung des vorderen Elektromotors angepasst. Im normalen Fahrbetrieb wird der an der Vorderachse verbaute Asynchronmotor in den meisten Zuständen stromlos geschaltet, der hintere Motor übernimmt dann den alleinigen Vortrieb – erst bei höherem Leistungsbedarf wird der zweite Motor zugeschaltet. Audi gibt an, dass „der große Konzeptvorteil des Asynchronmotors, das stromlose Mitlaufen ohne elektrische Schleppverluste“, so noch besser zur Geltung komme. Man könnte aber auch sagen: Der Nachteil des Asynchronmotors, der geringere Wirkungsgrad bei niedriger Leistung, wird minimiert, indem ein Motor etwas stärker belastet (und somit effizienter) wird anstatt zwei Motoren mit geringerer Leistung laufen zu lassen.

Die dritte Maßnahme auf Software-Seite betrifft das Kühlsystem. Im Kühlmittelkreislauf für die Hochvolt-Komponenten konnten die Volumenströme verringert werden, womit die Pumpe weniger arbeiten muss und somit weniger Strom verbraucht. Dieser Effekt dürfte deutlich geringer sein als die zusätzlich nutzbare Batterie-Kapazität und die Motoren-Steuerung.

Audi bietet das Software-Update für die betroffenen Baujahre kostenlos an. Es kann allerdings nicht „over the air“ aufgespielt werden: Für die Installation ist der Besuch bei einem Audi-Servicepartner nötig.

Im aktuellen Baujahr kommt der e-tron 55 quattro auf eine WLTP-Reichweite von bis zu 441 Kilometern, der etwas aerodynamischere e-tron Sportback auf bis zu 453 Kilometer. Seit dem eingangs erwähnten Update im November 2019 werden die Fahrzeuge ohne größere Änderungen gebaut. Berichten zufolge soll im zweiten Halbjahr 2022 eine Modellpflege folgen, bei der auch die Antriebstechnik angepasst wird. Damit sollen dann Norm-Reichweiten von über 600 Kilometer möglich sein.

