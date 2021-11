Detroit Electric: Investor füllt 500 Millionen Dollar in die Kassen

Es gibt ein neues Lebenszeichen von Detroit Electric: Der Elektrofahrzeug-Hersteller EV Electra hat eine Investition in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar in den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Detroit Electric bekannt gegeben. Letztmals zu hören war von den Briten im Jahr 2019.

Seinerzeit wurden dem in Millbrook ansässigen Unternehmen Geldprobleme nachgesagt, auch haben wir von den 2017 angekündigten drei E-Autos bis 2021 seitdem nichts mehr gehört. Nun verkündet EV Electra eine Investition von umgerechnet 437 Millionen Euro in Detroit Electric, mit der die Firma in die Lage versetzt werden soll, „seine Aktivitäten in Europa und Asien auszubauen, mit dem Ziel, in den nächsten fünf Jahren mehrere Elektro- und Wasserstoff-Elektro-Hybrid-Modelle auf den Markt zu bringen“.

EV Electra ist nach eigenen Angaben ein Automobilhersteller, der über Niederlassungen im Libanon, in Deutschland, Kanada und in den Niederlanden verfügt und den Bau von Batterie-betriebenen Elektrofahrzeugen anstrebt. Die „wichtigsten Produktions- und Forschungseinrichtungen“ sollen im Libanon entstehen.

Zu Detroit Electric heißt es in einer begleitenden Mitteilung, dass das Team die letzten vier Jahre damit verbracht habe, an einer Fahrzeugplattform mit Wasserstoff-Elektro-Hybrid-Technologie der nächsten Generation zu arbeiten, und dass es nun bereits sei, die nächste Stufe der Expansionspläne zu verwirklichen. „Wir sind stolz darauf, diese neue Investitionsrunde zu erhalten, die die nächste Phase unseres Wachstums vorantreiben wird“, sagt Albert Lam, Group-CEO von Detroit Electric. „Neben unserem kontinuierlichen Fokus auf Batterie-betriebene Fahrzeuge wird auch der Wasserstoff-Hybridantrieb ein wesentlicher Bestandteil unserer Technologie sein. Unser Team hat intensiv an verschiedenen innovativen Technologien gearbeitet, um den Kunden eine Auswahl an reinen Elektro- und Wasserstoff-Elektro-Hybrid-Modellen anzubieten.“

Mit dem frischen Kapital wollen die Briten nach eigenen Angaben ihre Ingenieurteams in Europa und Asien ausbauen. Beim Bau der geplanten E-Fahrzeuge setzte man weiterhin auf eine Auftragsfertigung, heißt es. In den nächsten fünf Jahren strebt Detroit Electric „die Einführung einiger neuer Modelle an, die von einem SUV über eine Limousine bis hin zu einem Roadster reichen“.

Die Detroit Electric Group wurde 2008 gegründet und machte vor einigen Jahren vor allem mit dem E-Roadsters SP:01 auf sich aufmerksam. Inzwischen hält das Unternehmen nach eigenen Angaben 900 Technologiepatente, die in die Partnerschaft mit EV Electra eingebracht werden sollen. Wie sich die Zusammenarbeit beider Seiten künftig genau gestaltet, wird in der Mitteilung nicht präzisiert.

