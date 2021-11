E-Carsharer GreenMobility startet in Düsseldorf und Köln

Der dänische E-Carsharing-Anbieter GreenMobility hat für Dezember 2021 seinen Launch in Düsseldorf und Köln angekündigt. Der Start in den beiden NRW-Städten wird zunächst mit 50 bis 100 Elektroautos erfolgen, ehe die Flotten 2022 vergrößert werden sollen.

Düsseldorf und Köln werden die neunte und zehnte Stadt sein, in denen GreenMobility vertreten ist. Wie groß die Flotten in den Rheinmetropolen jeweils werden sollen, gibt das Unternehmen in der Mitteilung nicht an – zumindest nicht mit einer festen Zahl. Die Anzahl der E-Fahrzeuge solle „zügig je nach Nachfrageentwicklung“ skaliert werden.

Auch die Preise – in anderen Märkten setzt GreenMobility auf Mitgliedschaften oder Minutenpakete – und die jeweiligen Modelle sind noch nicht bekannt. Auf Pressebildern von GreenMobility sind bisher stets Renault Zoe zu sehen, wie sie etwa in Kopenhagen oder Wien eingesetzt werden, auch einige elektrische Renault Kangoo für Fahrten mit höherem Platzbedarf sind in der Flotte. Klar ist, dass GreenMobility auf das Free-Float-Konzept setzt und nicht auf das stationsbasierte Carsharing.

Für die beiden Großstädte am Rhein wird das Unternehmen eine gemeinsame Betriebsstruktur nutzen. Es soll auch die Möglichkeit des Roamings zwischen beiden Städten geben, „um ein noch reibungsloseres Kundenerlebnis zu ermöglichen“.

– ANZEIGE –

GreenMobility ist in Deutschland bereits seit dem Sommer aktiv, Düsseldorf und Köln sind aber die ersten neuen Städte: Im Juni wurde die Übernahme des 2020 gegründeten EnBW-Startups Twist Mobility angekündigt. Twist Mobility ist ein Anbieter für E-Fahrzeug-Sharing, der sich speziell an den Bedürfnissen kleiner und mittlerer Städte und Gemeinden orientiert.

GreenMobility will nach eigenen Angaben bis 2025 in 35 Städten aktiv sein. Ob noch weitere Städte in Deutschland geplant sind, wird in der aktuellen Mitteilung zum Start in Köln und Düsseldorf nicht erwähnt.

globenewswire.com