GreenMobility kauft EnBW-Tochter Twist Mobility

Die EnBW und Bridgemaker haben ihr 2020 gegründetes Startup Twist Mobility an den dänischen E-Carsharing-Anbieter GreenMobility verkauft. Twist Mobility ist ein Anbieter für E-Fahrzeug-Sharing, der sich speziell an den Bedürfnissen kleiner und mittlerer Städte und Gemeinden orientiert.

Das Unternehmen GreenMobility aus Kopenhagen wird durch die Übernahme erstmals auf dem deutschen Markt aktiv, genau genommen vorerst in Baden-Württemberg. Einzelheiten zum Verkauf sind nicht bekannt. Nur so viel: Die EnBW bleibt über ihr Tochterunternehmen, den Verteilnetzbetreiber Netze BW, exklusiver Vertriebspartner für die Ladeinfrastruktur. Bisher ist Twist Mobility einzig im Zuge eines Pilotprojekts in der südwestlich von Ulm gelegenen Stadt Ehingen aktiv.

„Mit EnBW und GreenMobility kommen der deutsche Marktführer für Elektromobilitäts-Infrastruktur und der nordeuropäische Marktführer für E-Car-Sharing zueinander“, äußert Henrike Luszick, Geschäftsführerin der Berliner Bridgemaker GmbH, einem sogenannten Corporate Company Builder für Unternehmen. „Wir sind glücklich, dass das attraktive und nachhaltige Geschäftsmodell von Twist Mobility von diesen großen Playern unterstützt und künftig durch GreenMobility skaliert wird.“

Im Fokus hat das nun von GreenMobility aufgekaufte Startup Sharing-Angebote für Städte mit weniger als 100.000 Einwohnern. Es strebt an, Kommunen ein Komplettpaket zur Verfügung zu stellen: Herzstück des Angebots ist eine stationsbasierte Flotte aus Elektroautos und -rollern, die auf festen, reservierten Stellplätzen zu finden sind und dort auch gleichzeitig geladen werden. Daneben kümmert sich der Anbieter auch um die Authentifizierung der Nutzer, die Abrechnung sowie um die Bereitstellung, Wartung, Reinigung und Reparatur der Fahrzeuge.

– ANZEIGE –









In Ehingen wird das Modell seit Ende Mai 2020 erprobt. Dort seien die Elektroautos und -roller von Twist Mobility, das Startup wurde 2020 gegründet, laut einer Mitteilung der EnBW über 500-mal ausgeliehen worden und hätten knapp 20.000 km zurückgelegt. „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Zudem erhalten wir auch zu der einfachen Nutzung der Fahrzeuge und der dazugehörigen App erfreuliches Feedback“, sagt Daniel Leuze, Klimaschutz-Manager der Stadt Ehingen.

Der neue Besitzer von Twist Mobility, das dänische Unternehmen GreenMobility, setzt seit 2016 auf ein Null-Emissionskonzept sowie individuelle Mobilitätslösungen in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und Belgien. Der dänische E-Carsharing-Anbieter sieht in der Ausweitung seines Angebots auf Baden-Württemberg und möglicherweise auch darüber hinaus großes Potenzial: „Wir sind stolz darauf, von nun an auch die Elektro-Mobilität im ländlichen Raum zu verbessern. Wir selbst setzen zu 100 Prozent Elektrofahrzeuge ein und sehen Synergien in dieser Kooperation, da die EnBW einer der Innovationstreiber im Bereich Ladeinfrastruktur in Deutschland ist“, so GreenMobility-Geschäftsführer Thomas Heltborg Juul.

GreenMobility betreibt nach eigenen Angaben aktuell für über 120.000 registrierte Kunden insgesamt 950 Elektro-Pkw in Kopenhagen, Aarhus, Malmö, Göteborg, Antwerpen, Gent, Brüssel und Helsinki.

enbw.com