Kia Concept EV9: Ausblick auf groÃŸes Siebensitzer-SUV

Kia hat auf der LA Auto Show mit dem Concept EV9 einen Ausblick auf ein großes E-SUV auf Basis der Electric Global Modular Platform (E-GMP) enthüllt. Bei der Technik gilt der Concept EV9 als Vorbote für das spätere Serienmodell – ob er das auch beim Design ist, bleibt offen.

Die Studie mit bis zu drei Sitzreihen ist 4,93 Meter lang, 2,06 Meter breit und 1,79 Meter hoch und hat einen Radstand von 3,10 Metern. Das sind 20 Zentimeter mehr als das bereits erhältliche Crossover EV6.

Zur Größe der Batterie macht Kia in der Mitteilung zu dem Concept Car keine Angaben. Dort wird lediglich eine Reichweite von bis zu 300 Meilen oder umgerechnet etwa 480 Kilometern genannt. Mit der „ultraschnellen Ladetechnologie der nächsten Generation“ sollen bis zu 350 kW möglich sein. Sollte dieses System in Serie kommen, würde der EV9 den EV6 (bis zu 240 kW) deutlich übertrumpfen. Bei der Ladedauer gibt Kia bisher lediglich 20-30 Minuten“ für den Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent an – ohne Angabe zur Batteriegröße sind hier keine Rückschlüsse auf die Ladekurve möglich.

Auch zur Antriebsleistung und -konfiguration gibt es derzeit keine offiziellen Angaben. Die E-GMP ist grundsätzlich für Antriebe von bis zu 440 kW ausgelegt. Ob es den EV9 nur als Allradler mit zwei E-Motoren oder wie den EV6 auch mit reinem Heckantrieb geben wird, ist somit nicht bekannt.















Beim Design des Concept EV9 ist Kia der beim EV6 eingeführten Philosophie „Opposites United“ gefolgt – die Koreaner bescheinigen ihrer neuesten Entwicklung selbst „eine beeindruckende visuelle Ästhetik“. Das liegt aber bekanntlich auch im Auge des Betrachters – und der sollte im Falle des Concept EV9 auf Kanten stehen, denn davon bietet die SUV-Studie einige. Auffällig sind neben dem Front-Design und den besonderen Felgen die stark ausgestellten Radhäuser und die im Vergleich beinahe schon weit eingezogene Türpartie. Die Türen öffnen übrigens gegenläufig, die Studie hat also keine B-Säule. Cleveres Design-Feature: Die Dachrehling kann versenkt werden und senkt so den Luftwiderstand, wenn sie nicht benötigt wird.

Während Hyundai und Kia mit dem Ioniq 5 und EV6 gezeigt haben, dass sie bei ihren E-GMP-Modellen auf ein betont eigenständiges Design setzen und nahe an den Studien bleiben, dürfte es im Innenraum des Concept EV9 auf dem Weg zur Serie noch einige Anpassungen geben. Das futuristisch designte Lenkrad verfügt über keinen klassischen Pralltopf mehr und ähnlich wie bei Teslas Yoke-Lenkrad über keine Lenkstockhebel. Auch die Mittelkonsole scheint derzeit eher auf die Ästhetik als auf den Nutzwert mit zahlreichen Ablagen ausgelegt zu sein. Grundsätzlich ähnelt das Layout mit der Display-Anordnung dem EV6. Nur ist es in der SUV-Studie anstelle von zwei 10,25-Zoll-Displays ein durchgehender 27-Zoll-Touchscreen.

„Der Kia Concept EV9 ist für uns ein weiterer wichtiger Meilenstein auf einer unglaublichen Reise seit Anfang des Jahres“, sagt Karim Habib, Senior Vice President und Leiter des Kia Global Design Center. „Nachdem wir unsere Absichten klar gemacht haben – ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen zu werden – sind wir heute stolz darauf, der Welt unser vollelektrisches SUV-Konzept zu präsentieren, das einen fortschrittlichen, emissionsfreien Antriebsstrang, ein hochmodernes Außendesign und einen zeitgemäßen und innovativen Innenraum vereint.“

