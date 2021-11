Dott bringt Sharing-E-Bikes nach Köln

Der niederländische Sharing-Anbieter Dott hat seine neuen E-Bikes vorgestellt, von denen die ersten nun auch auf Kölns Straßen verfügbar sind. Bis Ende des Jahres werden 1.200 E-Bikes in der Stadt und mehrere Tausend in ganz Europa im Einsatz sein.

Zusätzlich zur Markteinführung in Köln werden die E-Bikes – neben anderen europäischen Städten – auch in Mailand, Brüssel und London erhältlich sein. Bereits im Oktober ist Dott in Paris und Rom gestartet. Dott hatte bisher vor allem E-Tretroller verliehen, seit 2019 etwa in München.

Die neuen E-Bikes sind in einem auffälligen Blau mir roten Felgen gehalten. Die Tretunterstützung des Elektromotors ist wie üblich bis 25 km/h verfügbar, weitere Angaben zum Motor oder Akku macht Dott in der Mitteilung nicht. Die Gefährte verfügen aber über ein integriertes Kabelschloss, mit dem die E-Bikes kölnweit „möglichst an dafür vorgesehenen Fahrradabstellanlagen geparkt werden“ sollen.

„Wir haben uns verpflichtet, unsere Städte mit sauberen Fahrten für alle aufatmen zu lassen. Die Einführung unserer E-Bikes markiert nun eine Weiterentwicklung unseres Geschäfts“, sagt Maxim Romain, COO und Mitbegründer von Dott . „Wir hoffen, dass wir mehr Menschen dazu ermutigen können, sich auf umweltfreundliche Weise fortzubewegen, und so dazu beitragen, dass unsere Straßen weniger verstopfte und angenehmere Orte werden.“

Die Preise sollen jenen der E-Tretroller von Dott entsprechen. Für Vielfahrer sind Pässe erhältlich, mit denen sowohl die E-Bikes als auch die E-Tretroller genutzt werden können.

Möglicherweise können die E-Bikes eine Lücke füllen, die im Kölner Sharing-Markt zum Jahreswechsel entstehen wird: Der Energieversorger RheinEnergie hatte kürzlich angekündigt, sein E-Roller-Sharing Rhingo mit 400 elektrischen Motorrollern einzustellen.

Quelle: Info per E-Mail