SK On startet eigenen Batteriediagnose-Service

SK On hat in Südkorea einen Batteriediagnose-Service gestartet, der auf der Entwicklung einer Technologie basiert, die es Fahrern ermöglicht, den Batteriestatus ihrer Elektrofahrzeuge selbst zu überprüfen. Derzeit handelt es sich aber nur um ein Pilotprojekt.

Dabei setzt SK On auf eine selbst entwickelte künstliche Intelligenz namens BaaS AI (Battery as a Service Artificial Intelligence), um fortlaufend Informationen zum Batteriestatus von Elektrofahrzeugen zu sammeln und damit Probleme zu erkennen sowie den Restwert der Batterie zu bestimmen.

Für das Pilotprojekt in Südkorea arbeitet SK On mit dem Unternehmen Soft Berry zusammen, welches den Ladedienst „EV Infra“ betreibt. Soft Berry war auch an der Entwicklung der BaaS AI beteiligt: Seit Mai wurden die Lademuster der Nutzer analysiert und zum Anlernen der Software genutzt. Aber auch Daten aus der aktuellen Marktforschung seien eingeflossen, so SK On.

Vor dem Start der Software-Entwicklung hat SK On konzernintern mit SK Car Rental kooperiert, um ein Batterieüberwachungsgerät zu entwickeln. Mit diesem Gerät wurden Daten von Mietfahrzeugen gesammelt, darauf aufbauend wurde der EV-Batterie-Diagnoseservice entwickelt. Details zu dem Gerät, etwa ob es über die OBD-Schnittstelle angeschlossen wird, gibt SK On in der Mitteilung nicht an.

Von dem Pilotprojekt erhofft sich SK On nach eigenen Angaben, mit den gesammelten Erfahrungen und Daten in Zukunft weitere BaaS-Modelle anbieten zu können. „Wir werden einen personalisierten Batteriediagnoseservice anbieten, indem wir die gesammelten Daten und Analysekompetenzen bei der Erforschung und Herstellung sicherer und exzellenter Batterien nutzen und durch die Zusammenarbeit zur Erweiterung des BaaS-Ökosystems beitragen – mit in- und ausländischen Partnern“, sagt Sohn Hawk, Leiter des E-Mobility Office von SK On.

skinnonews.com