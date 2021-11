BMW: Erste Übergaben von i4 und iX an Kunden

BMW hat die ersten Exemplare des rein elektrischen i4 an Kunden übergeben. Die Elektro-Limousine wird seit Ende Oktober im BMW-Werk München produziert. Die erste Auslieferung des SUV-Stromers BMW iX fand der aktuellen Konzernmitteilung zufolge bereits vor rund einer Woche statt.

Die Markteinführung mag beim iX und i4 gemeinsam ablaufen, dennoch verfolgen beide Modelle unterschiedliche Zwecke: Das große E-SUV iX soll als reines Elektromodell auf einer eigenen Plattform zeigen, wozu die aktuelle BMW-Technologie in Sachen Elektromobilität, Fahrassistenten und Vernetzung imstande ist. Der i4 hingegen soll diese Technologie-Bausteine nutzen, um all die Funktionalität in die Mitte der Modellpalette zu bringen: eine sportliche Mittelklasse-Limousine, wie sie seit Jahrzehnten den Markenkern der Münchner definiert. Näheres dazu in unseren Fahrberichten (hier zum iX und hier zum i4).

Nachdem BMW Mitte Juni die Serienversion beider Modelle vorgestellte und Mitte Juli den Konfigurator scharf stellte, sind nun also die ersten dieser Fahrzeuge also in Kundenhand. Die Abmessungen und technischen Daten des Antriebs haben wir in diesen Artikeln zum i4 und iX zusammengefasst.

In BMWs jetzt publizierten Mitteilung, die sich allen voran auf die ersten Auslieferungen des i4 bezieht, hebt der Autobauer hervor, dass die ersten Übergaben der E-Limousine drei Monate früher begonnen haben als ursprünglich geplant. iX und i4 verstärken das rein elektrische BMW-Sortiment bestehend aus i3, Mini SE und iX3. In den kommenden Jahren sollen vollelektrische Versionen des 7er, X1 sowie der volumenstarke 5er folgen.

Als damit verbundene Ambitionen nennt BMW die Ziele, 2022 in jedem deutschen Werk vollelektrische Autos herzustellen und 2023 in rund 90 Prozent der heutigen Marktsegmente jeweils mindestens ein vollelektrisches Modell auf der Straße zu haben. Bis 2030 will die BMW Group den Anteil vollelektrische Fahrzeuge an ihrem weltweiten Absatz mindestens auf 50 Prozent hochschrauben.

