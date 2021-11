Tesla plant wohl Grünheide-Produktionsstart im Dezember

Tesla kann laut einem Medienbericht offenbar in den kommenden Tagen mit der finalen Genehmigung für seine Fabrik in Grünheide rechnen und folglich im Dezember mit der Serienproduktion beginnen.

Das berichtet die „Automobilwoche“, allerdings ohne Nennung von Quellen. Dass in Grünheide bereits drei Model Y auf der werkseigenen Teststrecke gesichtet wurden, hatten wir bereits vor einigen Tagen in unserem Newsletter gemeldet. Damals war allerdings noch unklar, ob es sich um in Grünheide gebaute Fahrzeuge handelt oder in Fremont oder Shanghai gebaute Exemplare, mit denen die Produktionsanlagen eingestellt wurden. Da die Fahrzeuge für letzteres nicht auf die Teststrecke müssen, galt bereits hier als wahrscheinlich, dass die Fahrzeuge in Grünheide montiert wurden.

Wie die „Automobilwoche“ nun erfahren haben will, sind bereits fünf Einheiten des Model Y in Grünheide fertiggestellt worden – laut dem Bericht allerdings nicht auf der Produktionslinie. Somit dürfte es sich um von Hand aufgebaute Fahrzeuge aus der Pilot-Montage handeln.

Wie viele Exemplare im Dezember auf der Produktionslinie gebaut werden sollen, ist nicht bekannt. Zum Produktionshochlauf im Jahr 2022 heißt es in dem Artikel, dass ab Anfang Januar zunächst 1.000 Model Y pro Woche geplant seien. Das ergäbe für den Januar rund 4.000 Fahrzeuge. Für das erste Halbjahr geht die „Automobilwoche“ von geschätzt 30.000 Model Y aus, die Steigerungsrate wird hier also eher moderat eingeschätzt – bei 1.000 Fahrzeugen pro Woche wären es bereits 24.000 Exemplare im ersten Halbjahr. Gänzlich unrealistisch erscheinen 1.000 Fahrzeuge pro Woche zum Start nicht: Diesen Wert soll Tesla bereits im Dezember 2019 zum Produktionsanlauf der Giga Shanghai geschafft haben.

In Grünheide soll laut der „Automobilwoche“ die Produktion Mitte 2022 weiter hochgefahren werden. Ein Ziel für das Jahr 2022 ist in dem Bericht aber nicht enthalten. Klar ist: Mit dem Produktionsstart in Grünheide und Austin/Texas gewinnt Tesla deutlich an Produktionskapazitäten hinzu.

Ein Produktionsstart im Dezember scheint möglich, da zuletzt auch der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach betont hat, dass der erste Tesla in Grünheide wohl noch 2021 vom Band laufen werde. Ursprünglich war der Produktionsstart für Juli geplant, könnte aber wegen einiger Verzögerungen und der immer noch ausstehenden Genehmigung nicht gehalten werden. In der vergangenen Woche wurde die zum zweiten Mal angesetzte Online-Erörterung zu Einwänden gegen das Werk abgeschlossen. Bereits damals war mit einer Genehmigung im Dezember gerechnet worden.

