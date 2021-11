Sono Motors‘ Aufsichtsrat mit Wilko Stark an der Spitze

Sono Motors hat seinen fünfköpfigen Aufsichtsrat vorgestellt. Hintergrund ist der Mitte November lancierte US-Börsengang des Unternehmens: Die Stammaktien des Münchner E-Auto-Startups werden seit dem 17. November am Nasdaq Global Market unter dem Symbol „SEV“ gehandelt.

Den Vorsitz des Aufsichtsrats übernimmt Wilko Stark, ehemals Einkaufsvorstand bei Mercedes-Benz Cars und Leiter der Produktstrategie bei VW. Stellvertretende Vorsitzende wird Martina Buchhauser, die zuvor Vorstandsmitglied bei Volvo Cars war. Hinzu kommen der Finanzexperte Robert Jeffe sowie Sebastian Böttger und Johannes Trischler als Vertreter der Community und der Mitarbeiter.

„Mit dem Gang an die Börse sind wir unserem Ziel, jedes Fahrzeug mit Solar auszustatten und den Sion an unsere Community auszuliefern, bedeutend nähergekommen“, äußert Jona Christians, CEO und Mitgründer von Sono Motors. „Unser Aufsichtsrat aus internationalen Branchenexpert:innen und Vertretern unserer wichtigsten Stakeholder:innen – unserer Community – wird uns dabei unterstützen, unsere Mission zu verwirklichen.“ Das Quintett im Aufsichtsrat verfüge über ausgeprägte Fachkenntnisse in den Bereichen Mobilität, Automotive, Digitalisierung und Unternehmensführung verfügen.

Wilko Stark selbst spricht von einem großen Privileg, „in dieser spannenden Zeit als Vorsitzender des Aufsichtsrats bei Sono Motors mitzuwirken und ein aktiver Teil der Vision zu sein“. Er glaube fest an die Mission von Sono Motors.

Die Münchner platzierten vor rund zwei Wochen 10 Millionen Aktien zum Preis von je 15 US-Dollar an der Wall Street. Das Volumen des Börsengangs belief sich auf 150 Millionen Dollar, umgerechnet gut 132 Millionen Euro. Gegenwärtig gewährt das Unternehmen den Konsortialbanken wie berichtet eine 30-Tage-Option zum Erwerb von bis zu 1,5 Millionen zusätzlichen Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis.

Sono plant bekanntlich, die Produktion des Fahrzeugs bei Auftragsfertiger National Electric Vehicle Sweden (NEVS) 2023 aufzunehmen. Zuletzt gab es allerdings Verwirrung um den vertraglichen Status zwischen Sono Motors und NEVS.

