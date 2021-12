ADS-TEC Energy erhÃ¤lt Auftrag aus Frankreich

Proviridis hat für Multi-Energie-Tankstellen in Frankreich Batteriespeicher bei ADS-TEC Energy bestellt. Die Speichersysteme in Containerformat versorgen jeweils zwei Schnellladepunkte mit eigenem PV-Strom. Drei Standorte sind mit diesem Konzept bereits umgesetzt, weitere befinden sich in der Planung.

Die Multi-Energie-Tankstellen von Proviridis werden laut ADS-TEC Energy mit „Gas und Hochleistungsstrom anstelle von konventionellen Kraftstoffen“ betrieben – derzeit vor allem LNG oder CNG, auf lange Sicht soll Wasserstoff eingesetzt werden. Dank eigener Solarstromproduktion mit Speichereinheit des Nürtinger Unternehmens kann an den Tankstellen eine kosteneffiziente Stromversorgung von Schnellladepunkten (zwei mit je 200 Kilowatt) erreicht werden, selbst bei begrenztem Netzanschluss.

Die erste Station befindet sich in Südfrankreich in Plan d’Orgon in der Nähe von Avignon, die zweite in Dourges bei Lille im Norden. Die dritte Tankstelle ist seit 23. September 2021 in Fragnes La Loyère (in der Nähe von Chalon-sur-Saone) in Ostfrankreich unter der Marke „V-GAS“ in Betrieb, wie ADS-TEC Energy nun mitteilt.

Bei den drei Tankstellen handelt es sich zunächst noch um Pilotanlagen, anhand derer die Dimensionierung von Erzeugungsanlagen und Speicher getestet und im Sinne der Wirtschaftlichkeit weiter optimiert werden. Die ersten drei PowerBooster von ADS-TEC Energy sind mit 280 Kilowatt Leistung und 244 Kilowattstunden Kapazität ausgestattet.

Ziel ist es, die Anschlussleistung der Tankstelle gering zu halten (unter 250 kVA). Dafür werden die Stromspeicher in einer Art Smart Grid mit den weiteren Tankstellen-Komponenten vernetzt, um Erzeugung und Bedarf intelligent zu steuern. Die Herausforderung: Sind beide Ladepunkte belegt, benötigt alleine die Schnellladestaion 400 kW Leistung. Springen die Komprimierungsanlagen für Gas und Wasserstoff an, benötigen sie viel Strom in kurzer Zeit. So entstehen hohe und kostspielige Leistungsspitzen, die mithilfe des Batteriesystems abgefedert werden sollen.

„Die Mobilitätswende kann nur mit einem effektiven Ausbau von Schnellladestationen gelingen“, sagt Thomas Speidel, CEO von ADS-TEC Energy. „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Proviridis und das innovative Tankstellenkonzept, bei dem unsere Speichertechnologie eine zentrale Rolle spielt, um das CO2-neutrale Energiesystem der Zukunft voranzubringen.“

