Finanzierungsstopp für chinesische E-Busse in den USA

In den USA ist am Montag ein Stopp der Vergabe von Bundesmitteln für Fahrzeughersteller mit Verbindungen nach China in Kraft getreten. Dieser richtet sich gegen den chinesischen Hersteller BYD, der in den USA Elektrobusse produziert und verkauft und hierfür nun keine staatlichen Fördermittel mehr in Anspruch nehmen kann. Der größte Profiteur von der Neuregelung dürfte der rein US-amerikanische E-Bus-Hersteller Proterra sein.

it-times.de